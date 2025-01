Généralement, chirurgie

Les ruptures du tendon du biceps relié au coude sont généralement réparées chirurgicalement aussi vite que possible.

Cependant, des mesures générales peuvent être suffisantes pour traiter les ruptures des tendons du biceps reliés à l’épaule, à condition que l’un des deux tendons soit intact. Appliquer de la glace peut permettre de réduire l’œdème et la douleur. La glace est enveloppée dans un sac en plastique, une serviette ou un linge, et est appliquée pendant 15 à 20 minutes sans pause, aussi souvent que possible au cours des 24 aux 48 premières heures. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme de l’ibuprofène, peuvent également être utilisés pour réduire la douleur et l’inflammation. Cependant, chez certains patients, les AINS peuvent ne PAS être indiqués, car ils peuvent aggraver les saignements et la fonction rénale. Reposer le bras lésé à l’aide d’une écharpe permet de prévenir toute lésion supplémentaire et d’accélérer la guérison.

Cependant, une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour réparer les ruptures des tendons reliés à l’épaule, en particulier lorsque d’autres structures de l’épaule, comme la coiffe des rotateurs, sont également lésées. Si les médecins suspectent une rupture des tendons du biceps ou de la coiffe des rotateurs, ils orientent la personne vers un chirurgien orthopédique.