Entorses du genou et traumatismes apparentés

Parfois, drainage de liquide

Protection, repos, glace, compression et élévation

Attelle ou dispositif d’immobilisation pour genou et béquilles

Parfois, chirurgie

Quand une grande quantité de liquide s’est accumulée dans le genou, les médecins drainent parfois le liquide pour soulager la douleur et les spasmes musculaires.

La plupart des traumatismes légers ou modérés peuvent être traités au départ avec une protection, du repos, de la glace, une compression et une élévation (PRICE), parfois avec un bandage de compression élastique autour du genou, et éventuellement avec une attelle ou un dispositif soutenant le genou et l’empêchant de plier (dispositif d’immobilisation pour genou). Les dispositifs d’immobilisation du genou sont principalement utilisés pour les fractures ou les déchirures des gros ligaments et non pour les entorses simples. Les exercices de mobilisation sont initiés rapidement.

Attelle articulée Image

Si l’entorse est sévère, certaines personnes doivent porter un dispositif d’immobilisation pour genou pendant 6 semaines, voire plus longtemps.

Certaines lésions graves des ligaments ou des ménisques nécessitent une chirurgie orthopédique. La réparation chirurgicale est généralement réalisée avec une petite incision et une petite sonde souple ; on parle alors d’arthroscopie.

Des exercices pour renforcer le genou sont généralement recommandés aux personnes présentant un traumatisme léger ou modéré. Si les traumatismes sont sévères, les exercices de renforcement sont repoussés après la chirurgie.