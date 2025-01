University of California, San Francisco

Les entorses de l’épaule sont des déchirures des ligaments qui maintiennent l’articulation de l’épaule en place.

Les ligaments peuvent être totalement ou partiellement déchirés.

Les entorses de l’épaule sont fréquentes, tout spécialement chez les athlètes, tels que les joueurs de football américain et de rugby et les lutteurs.

L’articulation est douloureuse et sensible.

Les médecins réalisent des radiographies afin de déterminer la sévérité de l’entorse.

Les articulations sont généralement immobilisées avec une écharpe si l’entorse n’est pas sévère, mais si elle est sévère une chirurgie peut être nécessaire.

(Voir également Présentation des entorses et autres lésions des tissus mous.)

L’articulation de l’épaule est maintenue par des ligaments qui attachent la clavicule à deux apophyses osseuses sur l’omoplate, l’une à l’avant (que l’on appelle acromion) et l’autre à l’arrière (que l’on appelle apophyse coracoïde). Les entorses affectent le plus fréquemment le ligament à l’avant (ce que l’on appelle entorses acromio-claviculaires). Cependant, plus d’un ligament peut être touché.

Articulation de l’épaule

Les ligaments peuvent être totalement ou partiellement déchirés. Si les ligaments qui attachent la clavicule à l’apophyse coracoïde sont totalement déchirés ou presque, la clavicule se sépare de l’omoplate, ce que l’on appelle dislocation acromio-claviculaire.

Les entorses de l’épaule sont fréquentes, tout spécialement chez les athlètes qui pratiquent des sports de contact ou à grande vitesse, tels que le ski alpin, le jet ski, le football américain, le rugby et la lutte. Ces entorses sont généralement dues à une chute sur l’épaule ou, moins souvent, sur un bras tendu.

La coiffe des rotateurs se compose de muscles qui permettent de maintenir le haut du bras dans l’articulation de l’épaule. Ces muscles peuvent se pincer, et leurs tendons s’enflammer (tendinite), et/ou se déchirer partiellement ou totalement. Une lésion de la coiffe des rotateurs n’est pas spécifiquement considérée comme une entorse de l’épaule.

Symptômes des entorses de l’épaule L’articulation de l’épaule est douloureuse et sensible.

Diagnostic des entorses de l’épaule Radiographies Des radiographies de la clavicule sont réalisées des deux côtés du corps. Les radiographies permettent aux médecins de déterminer la sévérité de l’entorse en montrant l’espace entre l’os et l’articulation. En se basant sur ces observations, les médecins classent les articulations en différents types : Type I : L’entorse est mineure, et les os de l’articulation (clavicule et omoplate) restent en place. Ce type est le moins sévère.

Type II : Les os de l’articulation sont partiellement déplacés (ce que l’on appelle subluxation).

Types III à VI : Les os de l’articulation sont totalement séparés. Il s’agit de dislocations acromio-claviculaires.