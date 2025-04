Présentation des armes chimiques

University of Florida

Les armes chimiques sont développées par les gouvernements pour être utilisées en temps de guerre et comprennent

les agents toxiques (destinés à causer de graves lésions ou la mort)

les agents incapacitants (destinés à ne causer que des effets temporaires, n’étant pas potentiellement mortels)

les agents incendiaires (destinés à produire de la lumière et des flammes)

Des produits chimiques toxiques industriels, fabriqués pour l’industrie, peuvent également entraîner une destruction massive. Certains produits chimiques (comme le chlore, le phosgène, et les composés cyanurés) ont des applications industrielles et militaires en cas de guerre chimique.

Les agents toxiques sont divisés en 4 catégories principales :

Les agents incapacitants sont divisés en deux catégories :

Agents anticholinergiques

Agents de lutte anti-émeute (souvent appelés à tort « gaz lacrymogènes ») dispersés sous forme d’aérosols solides ou de solutions

Les opioïdes, notamment les dérivés puissants du fentanyl, tels que ceux supposément utilisés par la Russie contre les terroristes tchétchènes en 2002, peuvent être considérés comme des agents incapacitants. Bien qu'ils soient rarement utilisés pour entraîner des lésions graves ou la mort, ils peuvent facilement provoquer un décès par arrêt respiratoire lorsqu'ils sont utilisés comme armes de destruction massive. Dans des situations de destruction massive, les opioïdes seraient probablement utilisés sous forme d'aérosols. Des doses supérieures à la normale de naloxone, l'antidote des opioïdes, peuvent être nécessaires pour annuler les effets des dérivés du fentanyl.

À doses élevées, les agents incapacitants peuvent causer de graves lésions ou la mort.

Les agents incendiaires, destinés à créer de la lumière et des flammes, peuvent aussi causer des brûlures chez de nombreuses victimes.

En plus de leurs noms chimiques et de leurs noms communs, la plupart des armes chimiques disposent également d’un code composé de 1 à 3 lettres attribué par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Par exemple, la chloracétophénone est une forme de gaz lacrymogène commercialisée sous la marque Mace et associée au code CN.