Armes radiologiques

L’exposition aux rayonnements est traitée en détail dans une autre partie du Manuel. La destruction massive due aux rayonnements peut être le résultat de l’explosion d’un dispositif nucléaire. Une explosion nucléaire crée non seulement un vaste phénomène de rayonnements directs mais cause également de nombreuses lésions par explosion et par brûlure ainsi que la dispersion étendue de matières radioactives (appelées « retombées »). Les matières radioactives peuvent également être dispersées par la détonation d’un explosif conventionnel enveloppé de telles matières. Les armes de ce genre sont parfois appelées « bombes sales ». Les personnes peuvent être également exposées à des rayonnements émis par une source dissimulée (par exemple, un conteneur de matières radioactives dissimulé sous un siège du métro). Les médecins déterminent si les personnes ont été exposées (irradiées), contaminées par de la poussière et des débris radioactifs ou les deux. S’il y a eu contamination, les médecins imposent aux personnes des mesures de décontamination.

(Voir également Présentation d’incidents impliquant des armes de destruction massive.)