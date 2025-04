Agents incendiaires et fluorure d’hydrogène (HF)

Il existe de nombreux types d’armes chimiques qui affectent différentes parties du corps. Les agents incendiaires à usage militaire sont des produits chimiques destinés à éclairer le champ de bataille, à déclencher des incendies et à créer de la fumée pour obscurcir le terrain et dissimuler le personnel. Ces agents sont notamment l’essence gélifiée (napalm), la thermite, le phosphore blanc et le magnésium. Tous ces composés peuvent causer un grand nombre de victimes.

Le napalm a la consistance d’un gel. Les autres agents incendiaires sont généralement militarisés sous forme de solides pulvérisés. De nombreux agents incendiaires sont utilisés dans des projectiles explosifs ou des bombes. Le phosphore blanc peut continuer à brûler la peau ou les vêtements tant qu’il est exposé à l’air. Comme le magnésium peut brûler dans l’eau, il continue à brûler à l’intérieur des tissus.

L’acide fluorhydrique (HF), utilisé dans l’industrie et d’autres applications commerciales, est souvent confondu avec l’acide chlorhydrique (utilisé dans les piscines). Pour cette raison, on l’appelle HF. Le HF peut exister à température ambiante sous forme de liquide ou de vapeur. Les voies d’exposition les plus fréquentes sont la peau, les yeux et les poumons. Le HF pénètre profondément à travers la peau. En plus de provoquer de graves brûlures et des douleurs, le HF peut déséquilibrer de manière importante les substances chimiques présentes dans l’organisme (électrolytes), ce qui provoque parfois des troubles du rythme cardiaque et le décès.

Symptômes des lésions dues à des agents incendiaires Les brûlures causées par un agent incendiaire sont semblables à celles causées par la chaleur ou les flammes. Il est possible que l’exposition au HF n’entraîne pas immédiatement de douleur ou de brûlures. La douleur peut apparaître dans l’heure qui suit, mais survient le plus souvent après 2 ou 3 heures seulement. En revanche, une fois qu’elle se manifeste, elle est souvent profonde et intense. La peau mise en cause rougit progressivement mais sans paraître aussi sévèrement affectée que le suggère la douleur intense.

Diagnostic des lésions dues à des agents incendiaires Examen clinique Les brûlures dues à un agent incendiaire sont immédiatement identifiables par les premiers intervenants. Cependant, comme les brûlures causées par le HF (en particulier à faible concentration) mettent du temps à produire des symptômes, le personnel médical reste vigilant pour détecter les lésions atteignant les tissus profonds et les organes des personnes. Les brûlures causées par le phosphore blanc peuvent être incandescentes ou dégager de la fumée lorsqu’on les expose à l’air.