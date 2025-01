Tuberculose (TB)

Les sites les plus fréquents de tuberculose extrapulmonaire sont probablement

Elle peut aussi toucher les os, le cerveau, la cavité abdominale, la membrane à deux feuillets autour du cœur (péricarde), les articulations (en particulier celles qui sont soumises à une charge, comme les hanches ou les genoux) et les organes reproducteurs. Lorsque la tuberculose atteint ces organes, elle peut être difficile à diagnostiquer.

Les symptômes de tuberculose extrapulmonaire sont vagues, mais ils se manifestent généralement par une fatigue, une diminution de l’appétit, une fièvre intermittente, des sueurs, voire une perte de poids.

Parfois, l’infection est responsable de douleurs, d’une gêne, d’un amas de pus (abcès) ou d’autres symptômes, suivant la zone infectée :

Ganglions lymphatiques : Lors d’une infection tuberculeuse récente, les bactéries peuvent migrer des poumons vers les ganglions qui drainent les poumons. Si les défenses naturelles de l’organisme peuvent maîtriser l’infection, celle-ci ne se développe pas et les bactéries deviennent quiescentes (dormantes). Toutefois, les enfants très jeunes ont des défenses plus faibles. Chez eux, les ganglions qui drainent les poumons peuvent devenir suffisamment gros pour comprimer les bronches, ce qui entraîne une toux aboyante et un éventuel collapsus pulmonaire. Parfois, les bactéries diffusent le long des voies lymphatiques jusqu’aux ganglions du cou. L’infection de ces ganglions peut s’extérioriser à travers la peau avec émission de pus. Parfois, les bactéries utilisent la circulation sanguine pour atteindre les ganglions lymphatiques dans d’autres parties du corps.

Reins et vessie : L’infection des reins peut entraîner de la fièvre, une dorsalgie, du pus et parfois du sang dans les urines. L’infection se propage souvent jusqu’à la vessie, entraînant des mictions plus fréquentes et des douleurs à la miction.

Organes génitaux : La tuberculose peut aussi infecter les organes génitaux. Chez les hommes, la tuberculose génitale se manifeste par une hypertrophie du scrotum. Chez les femmes, elle est responsable de douleurs pelviennes chroniques et de stérilité et augmente le risque de grossesse extra-utérine (grossesse ectopique).

Cerveau : La tuberculose qui atteint les tissus recouvrant le cerveau (méningite tuberculeuse) peut être mortelle. Aux États-Unis et dans d’autres pays industrialisés, la méningite tuberculeuse survient surtout chez les personnes âgées ou chez les personnes ayant un déficit du système immunitaire. Dans les régions où la tuberculose est fréquente chez les enfants, la méningite tuberculeuse est plus fréquente chez les enfants entre la naissance et l’âge de 5 ans. Les symptômes sont une fièvre, des maux de tête permanents, une raideur de la nuque, des nausées, une confusion et une somnolence pouvant aboutir à un coma. La tuberculose peut également toucher le cerveau lui-même, formant une masse appelée tuberculome. Le tuberculome peut provoquer des symptômes comme des céphalées, des convulsions ou une faiblesse musculaire. Les tuberculomes sont également plus fréquents et plus destructeurs chez les personnes atteintes de l’infection par le VIH.

Péricarde : Dans la péricardite tuberculeuse, le péricarde (membrane à deux feuillets entourant le cœur) s’épaissit et parfois laisse échapper un liquide dans l’espace compris entre le péricarde et le cœur. La capacité de pompage du cœur s’en trouve affectée, ce qui provoque de la fièvre, une douleur thoracique, un gonflement des veines du cou et des difficultés respiratoires. Dans les régions du monde où la tuberculose est endémique (fréquente), la péricardite tuberculeuse est une cause fréquente d’insuffisance cardiaque.

Intestin : La tuberculose intestinale est essentiellement observée dans les pays où la tuberculose des vaches est un problème. Elle se transmet en mangeant ou en buvant des produits laitiers non pasteurisés, contaminés par Mycobacterium bovis. Cette infection peut provoquer douleur, diarrhée, occlusion intestinale et expulsion de sang rouge vif par l’anus. Les tissus de l’abdomen peuvent gonfler. Ce gonflement peut être confondu avec un cancer.