La lèpre est une infection chronique généralement due à la bactérie Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatosis. Elle provoque des lésions principalement au niveau des nerfs périphériques (les nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière), la peau, les testicules, les yeux et les muqueuses nasales et la gorge.

La maladie peut être légère (avec atteinte d’une ou plusieurs zones cutanées) ou sévère (avec atteinte de nombreuses zones cutanées et lésions au niveau d’autres organes).

Il y a apparition d’éruptions cutanées et de tuméfactions (bosses), d’un engourdissement des zones atteintes et d’un affaiblissement des muscles.

Le diagnostic est suggéré à la vue des symptômes et il est confirmé par une biopsie du tissu infecté.

Les antibiotiques peuvent stopper l’évolution de la lèpre mais ne peuvent pas supprimer les lésions neurologiques et les défigurations.

Les personnes atteintes d’une lèpre non traitée deviennent défigurées et souffrent souvent de handicaps importants, pour cela elles ont été très longtemps craintes et rejetées par les autres. Bien qu’elle ne soit ni très contagieuse ni rarement mortelle et qu’elle puisse être traitée efficacement par les antibiotiques, cette maladie est encore porteuse d’une importante stigmatisation sociale. Ainsi, les personnes, qui souffrent de la lèpre et les membres de leur famille, sont souvent exposées à des problèmes psychologiques et sociaux.

Le nombre de cas de lèpre est en baisse dans le monde entier. En 2020, environ 130 000 nouveaux cas ont été rapportés, et près de 73 % de ces cas ont été signalés en Inde, au Brésil et en Indonésie.

En 2020, 159 nouveaux cas ont été recensés aux États-Unis. Aux États-Unis, la plupart des cas de lèpre concernent des personnes qui ont travaillé dans des pays où la lèpre est endémique, ou des personnes qui ont émigré de ces pays. Plus de 70 % des cas sont survenus dans six États : Californie, Floride, Hawaï, New York, Texas et Louisiane. Un grand nombre de ces cas sont survenus chez des personnes vivant dans les États du sud, et qui ont été en contact direct avec des tatous à neuf bandes, porteurs de la bactérie responsable de la lèpre.

La lèpre peut se développer à tout âge. L’âge avancé est un facteur de risque de lèpre, mais l’infection semble se développer le plus souvent chez les personnes âgées de 5 à 15 ans ou de plus de 30 ans.

On pense que la plupart des personnes infectées par Mycobacterium leprae ne développent pas la maladie car leur système immunitaire empêche l’infection. Les personnes chez lesquelles la maladie se développe peuvent avoir des gènes qui les rendent plus sensibles à l’infection lorsqu’elles y sont exposées.

Mode de transmission de la lèpre La lèpre peut être transmise d’homme à homme par inhalation de gouttelettes expulsées par le nez ou la bouche d’une personne infectée ou par contact avec celles-ci. Cependant, même après un contact avec les bactéries, la plupart des personnes ne contractent pas la maladie. La moitié des malades environ a vraisemblablement été contaminée suite à un contact étroit et prolongé avec une personne infectée. Les contacts occasionnels et de courte durée ne semblent pas suffisants pour diffuser la maladie. Contrairement aux idées reçues, la lèpre ne peut pas être contractée simplement en touchant une personne infectée. Le personnel soignant travaille souvent de nombreuses années avec des patients infectés sans être atteints par l’infection. Les tatous sont la seule source de contamination confirmée autre que l’homme, bien que d’autres sources de contamination animales et environnementales existent. Le saviez-vous ?

Classification de la lèpre Une classification de la lèpre peut être faite suivant le type et le nombre de zones cutanées touchées : Paucibacillaire : Les personnes chez qui on dénombre un maximum de 5 lésions cutanées sont atteintes de la lèpre dite paucibacillaire. Aucune bactérie ne peut être détectée dans les échantillons prélevés au niveau de ces lésions.

Multibacillaire : Les personnes chez qui on dénombre au moins 6 lésions cutanées et/ou chez qui des bactéries peuvent être détectées dans un échantillon de ces zones de peau affectées sont atteintes de la lèpre dite multibacillaire. La lèpre peut aussi être classée selon les symptômes que la personne présente ainsi que d’autres manifestations : Tuberculoïde : Typiquement, les patients atteints de lèpre tuberculoïde n’ont que quelques lésions cutanées (paucibacillaire) et la maladie est légère, peu fréquente et peu contagieuse.

Lépromateuse : Les patients atteints de lèpre lépromateuse ont plus de lésions cutanées (multibacillaire), et la maladie est plus sévère, fréquente et contagieuse.

Borderline : Les personnes atteintes de lèpre borderline présentent des caractéristiques de la lèpre tuberculoïde et de la lèpre lépromateuse. Dans les deux classifications, le type de lèpre détermine : Comment les personnes se portent à long terme

Les complications probables

La durée nécessaire de l’antibiothérapie

Symptômes de la lèpre Les bactéries responsables de la lèpre se multiplient très lentement, et les signes de la maladie n’apparaissent donc généralement pas avant un délai d’au moins un an après la contamination. En moyenne, les symptômes apparaissent 5 à 7 ans après la contamination, mais cela peut prendre 20 à 30 ans. Une fois déclarés, ils évoluent lentement. La lèpre touche principalement la peau et les nerfs périphériques (les nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière). Des éruptions cutanées et des tuméfactions caractéristiques apparaissent. Elles ne démangent pas. L’infection des nerfs crée, dans leurs zones de contrôle, des sensations d’engourdissement ou de faiblesse musculaire. Les symptômes spécifiques varient suivant la zone touchée. Lèpre tuberculoïde : une éruption cutanée apparaît, constituée d’une ou plusieurs lésions planes plus claires dotées d’un pourtour net et surélevé. Les zones touchées par l’éruption sont insensibles car les bactéries lèsent les nerfs sous-jacents.

Lèpre lépromateuse : l’éruption est constituée de multiples petits ou gros nodules en relief, de forme et de taille variables. Les zones d’engourdissement sont plus nombreuses que dans la lèpre tuberculoïde et il peut y avoir un affaiblissement de certains groupes musculaires. Dans cette forme de la maladie, les lésions cutanées sont plus importantes et de nombreuses parties du corps peuvent être atteintes, y compris les reins, le nez et les testicules. Chez les hommes affectés, les seins peuvent augmenter de volume. La personne atteinte peut perdre ses cils et ses sourcils.

Lèpre borderline : la lèpre borderline partage les caractéristiques de la lèpre tuberculoïde et de la lèpre lépromateuse. Sans traitement, cette forme peut évoluer de façon moins grave mais de façon similaire à la forme tuberculoïde, ou elle peut s’aggraver et ressembler davantage à la forme lépromateuse. Complications de la lèpre Les complications les plus graves de la lèpre sont dus à l’infection des nerfs périphériques, qui entraîne souvent une altération du sens du toucher et de la sensibilité à la douleur et à la chaleur. Les patients qui présentent une lésion des nerfs périphériques peuvent se brûler, se couper ou se blesser sans s’en apercevoir. Les blessures répétées aboutissent parfois à la perte de doigts ou d’orteils. De plus, les lésions des nerfs périphériques peuvent entraîner un affaiblissement des muscles pouvant aboutit à des infirmités. Par exemple, suite à l’affaiblissement des muscles, les doigts peuvent s’affaiblir, se recroqueviller (comme une griffe). Les muscles peuvent être tellement faibles que le pied ne se fléchit plus (pied tombant). Les nerfs infectés peuvent augmenter de taille, si bien que le médecin peut les sentir à la palpation. Images de la lèpre Lèpre tuberculoïde La lèpre tuberculoïde provoque une éruption cutanée se composant de zones plus claires avec des limites nettes en relief. Les zones touchées par l’éruption sont insensibles, car les bactéries lèsent les nerfs qui se trouvent dessous. ... en apprendre davantage CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Effets sévères de la lèpre affectant les mains Chez cette personne, la lèpre a entraîné la perte d’une partie des doigts sur les deux mains. Image publiée avec l’aimable autorisation d’Arthur E. Kaye via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Effets sévères de la lèpre affectant le nez Chez cette personne, la lèpre a entraîné la désintégration du cartilage du nez. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Andre J. Lebrun via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Lèpre tuberculoïde La lèpre tuberculoïde provoque une éruption cutanée se composant de zones plus claires avec des limites nettes en relief. Les zones touchées par l’éruption sont insensibles, car les bactéries lèsent les nerfs qui se trouvent dessous. ... en apprendre davantage CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Effets sévères de la lèpre affectant les mains Chez cette personne, la lèpre a entraîné la perte d’une partie des doigts sur les deux mains. Image publiée avec l’aimable autorisation d’Arthur E. Kaye via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. Effets sévères de la lèpre affectant le nez Chez cette personne, la lèpre a entraîné la désintégration du cartilage du nez. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Andre J. Lebrun via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. L’infection de la peau crée des zones d’œdème et des nodules, qui peuvent défigurer le patient lorsqu’ils touchent le visage. De larges surfaces cutanées peuvent être affectées. Pieds : Des ulcérations peuvent apparaître sur la plante des pieds, rendant la marche difficile.

Par le nez : Les lésions des fosses nasales sont parfois à l’origine d’une obstruction nasale chronique et de saignements et, en l’absence de traitement, d’une érosion complète du nez.

Yeux : Les lésions oculaires peuvent entraîner un glaucome ou une cécité.

Fonction sexuelle : Les hommes atteints de lèpre peuvent avoir des anomalies de l’érection (impuissance) et devenir stériles. L’infection peut réduire la production de la testostérone et du sperme par les testicules.

Reins : La fonction rénale peut être anormale. Dans les cas sévères, une insuffisance rénale peut apparaître. Réactions à la lèpre Non traitée ou même traitée, la maladie, au cours de son évolution, provoque une réponse immunitaire de l’organisme qui peut entraîner des réactions inflammatoires. De telles réactions peuvent être à l’origine de fièvre et d’une inflammation de la peau, des nerfs périphériques et, plus rarement, des ganglions, des articulations, des testicules, des reins, du foie et des yeux. Les réactions peuvent également contribuer à l’atteinte nerveuse. La peau entourant les nodules peut gonfler et devenir rouge et douloureuse ; les nodules peuvent se transformer en ulcérations ouvertes. Les personnes peuvent présenter de la fièvre, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et des douleurs articulaires.

Diagnostic de la lèpre Examen d’un échantillon de tissu cutané infecté. Le médecin peut suspecter un cas de lèpre selon les symptômes, comme les éruptions cutanées caractéristiques qui ne disparaissent pas, l’augmentation de volume des nerfs, la perte de la sensibilité du toucher et les difformités résultant de la faiblesse musculaire. Cependant, aux États-Unis, les médecins peuvent ne pas envisager la lèpre immédiatement, car elle est rare et ils connaissent mal ses symptômes. L’examen d’un échantillon de tissu cutané infecté au microscope (biopsie) confirme le diagnostic. Il n’est pas nécessaire de mettre en culture l’échantillon de tissu car la bactérie est incapable de pousser en laboratoire. Les tests sanguins de recherche des anticorps ont une utilité limitée car ces anticorps ne sont pas toujours présents. (Les anticorps sont produits par le système immunitaire pour participer à la défense de l’organisme contre les attaques, y compris celle des bactéries de la lèpre.)

Prévention de la lèpre Le risque de transmission de la lèpre est faible car ce n’est pas une maladie très contagieuse. Seule la lèpre non traitée est contagieuse, même si la transmission n’est pas facile. Dès que le traitement commence, il n’y a plus de risque de transmission. La meilleure méthode pour prévenir la lèpre consiste à Éviter tout contact avec les liquides biologiques et les zones de peau infectées d’un patient atteint de cette maladie.

Éviter tout contact avec les tatous Les personnes qui sont en contact avec des personnes atteintes de lèpre et âgées de plus de 2 ans peuvent recevoir une dose unique de rifampicine, un antibiotique, en traitement préventif. Ce médicament n’est administré qu’après que les médecins ont écarté la lèpre et la tuberculose et ont déterminé que les personnes n’ont pas d’autres problèmes qui les empêcheraient de prendre le médicament. Le vaccin BCG (bacille de Calmette et Guérin), utilisé dans la prévention de la tuberculose, peut offrir une légère protection contre la lèpre, mais il n’est pas souvent utilisé dans la prévention.