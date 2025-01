En général, la gonorrhée ne provoque des symptômes qu’aux sites de l’infection initiale, le plus souvent au niveau du col de l’utérus, du pénis, de l’urètre ou de la gorge. Dans quelques cas, l’infection se propage par la circulation sanguine à d’autres parties du corps, en particulier la peau, les articulations, ou les deux.

Certains hommes (environ 25 %) n’ont que des symptômes minimes. Les symptômes apparaissent environ 2 à 14 jours après l’infection. Les hommes ressentent une légère gêne au niveau de l’urètre (canal qui achemine l’urine de la vessie vers l’extérieur de l’organisme). Cette gêne est suivie quelques heures plus tard par des douleurs légères à sévères lors des mictions, un écoulement purulent jaune verdâtre au niveau du pénis et un besoin fréquent d’uriner. Le méat au niveau du pénis peut devenir rouge et enflé. La bactérie se propage parfois jusqu’à l’épididyme (tube replié situé au-dessus de chaque testicule), ce qui fait enfler le scrotum et le rend sensible au toucher.

Certaines femmes (environ 10 à 20 %) sont asymptomatiques ou ne présentent que des symptômes minimes. Par conséquent, la gonorrhée peut être détectée uniquement lors d’un dépistage de routine ou après que l’infection a été diagnostiquée chez leur partenaire. L’apparition de symptômes typiques peut survenir dans les 10 jours maximum après l’infection. Certaines femmes ressentent seulement une légère gêne dans la zone génitale et ont des pertes vaginales jaunes ou verdâtres. Cependant, d’autres femmes ont des symptômes beaucoup plus sévères, comme un besoin fréquent d’uriner ou des douleurs lors des mictions. Ces symptômes apparaissent lorsque l’urètre est aussi infecté.

L’infection peut se propager à l’appareil reproducteur, elle peut infecter l’utérus, les canaux qui relient les ovaires et l’utérus (trompes de Fallope), et parfois la région autour des ovaires. Chez certaines femmes, l’infection se propage jusqu’à la muqueuse pelvienne et la cavité abdominale (péritoine), entraînant une péritonite. Ces infections sont appelées maladies pelviennes inflammatoires (MPI) et provoquent des douleurs abdominales basses sévères et parfois de la fièvre. Parfois, l’infection se concentre dans la zone sur le pourtour du foie, dans la partie supérieure droite de l’abdomen, provoquant des douleurs, de la fièvre, et des vomissements (l’infection porte alors le nom de Syndrome de Fitz-Hugh-Curtis).

Les rapports sexuels anaux avec un partenaire infecté peuvent entraîner une gonorrhée rectale (rectite à gonocoque). Cette infection ne provoque généralement aucun symptôme, toutefois elle peut rendre la défécation douloureuse. Parmi les autres symptômes, il y a la constipation, un prurit (démangeaisons), des saignements, et un écoulement au niveau rectal. La région périanale peut devenir rouge et être à vif tandis que les selles peuvent être revêtues de mucus et de pus. L’examen du rectum avec une sonde (anuscope) permet d’observer des sécrétions muqueuses et du pus sur la paroi rectale.

Les rapports oraux avec un partenaire infecté peuvent induire l’apparition d’une gonorrhée au niveau de la gorge (pharyngite gonococcique). D’ordinaire, ces infections sont asymptomatiques, la gorge peut toutefois être douloureuse.

Si un liquide infecté entre en contact avec les yeux, une conjonctivite gonococcique, qui provoque un œdème des paupières et un écoulement oculaire purulent, peut se manifester. Chez l’adulte, l’infection ne touche généralement qu’un seul œil. Chez les nouveau-nés, les deux yeux sont habituellement infectés. Si l’infection n’est pas traitée précocement, elle peut entraîner la cécité.

Dans de rares cas, une infection gonococcique disséminée (syndrome arthrite-dermatite) se développe. Elle survient lorsque l’infection se propage par la circulation sanguine à d’autres parties du corps, en particulier la peau et les articulations ; dans de rares cas, l’infection se propage au cœur. Les articulations enflent, sont sensibles et extrêmement douloureuses, limitant les mouvements. La peau au-dessus des articulations peut être rouge et chaude. Les personnes présentent généralement de la fièvre, un malaise général et développent des douleurs articulaires (dues à l’arthrite) au niveau d’une ou plusieurs articulations. Des petites plaques rouges peuvent apparaître sur la peau, en général sur les bras et les jambes. Les plaques sont un peu douloureuses et peuvent être remplies de pus. On peut traiter les infections articulaires, sanguines et cardiaques, mais en cas d’arthrite, la récupération peut être lente.

Infection gonococcique disséminée affectant la peau Image Image publiée avec l’aimable autorisation des Drs S. E. Thompson et J. Pledger via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

L’arthrite septique gonococcique est une forme d’infection gonococcique disséminée responsable d’une arthrite douloureuse. Généralement, elle touche une ou deux articulations de grande taille, comme les genoux, les chevilles, les poignets ou les coudes. Les symptômes apparaissent souvent de manière soudaine. La personne atteinte a généralement de la fièvre. Les articulations infectées sont douloureuses et gonflées, et l’amplitude du mouvement est limitée. La peau au-dessus des articulations infectées peut être chaude et rouge.

Chez l’enfant, la gonorrhée est généralement un signe d’abus sexuel. Chez les filles, la zone génitale (la vulve) peut être irritée, rouge, et enflée, et un écoulement vaginal peut survenir. Si l’urètre est infecté, les enfants, en particulier les garçons, peuvent ressentir des douleurs à la miction.