Kératite amibienne (infection oculaire)

La kératite amibienne provoque des lésions douloureuses de la cornée, et la vision est généralement altérée.

Le médecin prélève un échantillon de tissu dans la cornée afin de l’examiner et de le mettre en culture.

L’ophtalmologiste retire les cellules infectées et endommagées si les lésions sont superficielles et traite l’infection avec du collyre à base de biguanide-chlorhexidine ou de polyhexaméthylène biguanide plus du collyre à base de propamidine ou d’hexamidine.