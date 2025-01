Les symptômes du syndrome de choc toxique et le pronostic varient suivant le staphylocoque ou le streptocoque responsable.

Les deux organismes provoquent des symptômes qui apparaissent brusquement et s’aggravent rapidement en quelques jours. La tension artérielle chute à des valeurs dangereusement basses, et plusieurs organes (comme les reins, le foie, le cœur, et les poumons) se mettent à mal fonctionner ou arrêtent de fonctionner (insuffisance organique). Les patients peuvent avoir une forte fièvre, une gorge rouge et douloureuse, les yeux rouges, une diarrhée et des douleurs musculaires. Certains délirent. Une éruption cutanée ayant l’aspect d’un coup de soleil apparaît sur tout le corps, y compris les paumes des mains et la plante des pieds. La peau se met parfois à peler. Du liquide s’accumule au niveau des tissus, provoquant un gonflement (œdème). La coagulation sanguine est anormale, avec un risque accru d’hémorragie grave.

Au cours du syndrome de choc toxique streptococcique, la plaie infectée, si elle existe, est douloureuse. Une gangrène peut se développer tout autour de la blessure. Ce syndrome est plus à même de provoquer de la fièvre, une sensation de malaise général et une douleur sévère au site de l’infection. Les difficultés respiratoires dues à une insuffisance respiratoire (syndrome de détresse respiratoire aigu) sont fréquentes. Sans traitement, environ 20 à 60 % des personnes décèdent.

Le syndrome de choc toxique staphylococcique est souvent moins grave. Moins de 3 % des personnes infectées en meurent. La desquamation de la peau, en particulier sur la paume des mains et la plante des pieds, est plus fréquente. La peau commence généralement à peler 3 à 7 jours après l’apparition des symptômes. Si le patient survit, il récupère totalement.

Quand la source est un tampon infecté par des staphylocoques, le syndrome de choc toxique récidive fréquemment, généralement dans les 4 mois suivant le premier épisode, si les femmes continuent à utiliser des tampons. Occasionnellement, ce syndrome réapparaît plus d’une fois. Chaque épisode a tendance à être de moins en moins grave. Pour réduire le risque de résurgences, les femmes qui ont été atteintes de ce syndrome ne doivent plus utiliser de tampons ou de diaphragmes.