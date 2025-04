Nocardiose

Si la peau est infectée, des abcès se forment souvent au niveau de la peau ou des tissus sous-cutanés. La peau affectée peut être ferme, rouge, chaude et sensible au toucher. Un nodule contenant du pus peut se former et se propager sous la peau ou via les vaisseaux lymphatiques. Des canaux peuvent se former entre le nodule et la peau, et le pus peut s’écouler à travers ces canaux jusqu’à la surface de la peau.