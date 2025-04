La maladie apparaît généralement quelques jours (en moyenne 5 jours) après l’exposition à la bactérie. Les symptômes de la diphtérie se développent en quelques jours ; ils comprennent un mal de gorge, une déglutition douloureuse, un enrouement, une sensation de malaise général, une légère fièvre (38 à 38,9 °C) et un rythme cardiaque rapide. Les enfants peuvent également présenter des nausées, des vomissements, des frissons et des céphalées.

Les ganglions lymphatiques du cou peuvent gonfler (ce que l’on appelle cou de taureau). Le processus inflammatoire peut entraîner un gonflement de la gorge, un rétrécissement des voies aériennes, ce qui rend la respiration très difficile.

Une pseudomembrane se forme à proximité des amygdales ou d’autres parties de la gorge. Cette membrane est une couche de matière grise dure formée par les bactéries qui recouvre une surface, dans ce cas la gorge. Elle se compose de globules blancs morts, de bactéries et d’autres substances. La pseudomembrane réduit le diamètre des voies respiratoires. Le palais peut être paralysé. Lors de l’inhalation, la pseudomembrane peut entraîner un bruit de halètement bruyant. Par ailleurs, la pseudomembrane peut s’étendre dans la trachée ou les voies respiratoires, ou se détacher brusquement et obstruer complètement les voies respiratoires. Cela peut empêcher la personne de respirer.

La toxine libérée par certains types de bactéries diphtériques endommage parfois certains nerfs, notamment ceux des muscles du visage, de la gorge, des bras et des jambes, entraînant des troubles de la déglutition, de la motricité des yeux et des membres. Le diaphragme (muscle le plus important utilisé pour la respiration) peut être paralysé, ce qui entraîne parfois une insuffisance respiratoire. Ces symptômes prennent des semaines à disparaître. Les effets de la toxine sur les nerfs peuvent entraîner une accélération du rythme cardiaque, des troubles du rythme cardiaque et une hypotension artérielle. Elle peut également provoquer une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) qui se traduit parfois par des troubles du rythme cardiaque, une insuffisance cardiaque, voire le décès.

L’infection sévère peut également abîmer les reins.

Si la diphtérie ne touche que la peau, elle crée ce qui ressemble à des éraflures (abrasions) et des plaies qui prennent une apparence variée. Ces plaies apparaissent sur les bras et les jambes et ressemblent aux manifestations d’autres troubles cutanés, comme l’eczéma, le psoriasis, et l’impétigo. Parfois, les plaies sont ouvertes et ne cicatrisent pas. Les plaies peuvent être douloureuses, rouges et suinter.

Images de la diphtérie Pseudomembrane due à la diphtérie Cette image montre une pseudomembrane (feuillet de matière composée de globules blancs morts, de bactéries et d'autres substances). Elle peut se former à proximité des amygdales ou d'autres parties de la gorge. La pseudomembrane rétrécit les voies respiratoires et peut rendre la respiration difficile. ... en apprendre davantage Image publiée avec l'aimable autorisation des Centers for Disease Control and Prevention. Gonflement du cou dû à la diphtérie Cette image montre un gonflement des ganglions lymphatiques du cou (ce qu'on appelle « cou de taureau ») d'un garçon atteint de diphtérie. ... en apprendre davantage Image publiée avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque d'images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Diphtérie affectant la peau L'infection de la diphtérie cutanée peut ressembler à une zone rouge et éraflée, comme sur le cou de cette personne. Image publiée avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque d'images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Plaie ouverte due à la diphtérie L'infection de la diphtérie cutanée peut ressembler à une plaie ouverte (ulcère), comme sur la jambe de cette personne. Image publiée avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque d'images de santé publique (Public Health Image Library) des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Au total, environ 3 % des personnes atteintes de diphtérie meurent. Le risque de décès augmente si :