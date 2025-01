Peste et autres infections à Yersinia

La peste bubonique est la forme la plus fréquente.

Les symptômes de la peste bubonique peuvent apparaître quelques heures après l’exposition et jusqu’à 12 jours après (typiquement, après 2 à 5 jours). Frissons et fièvre jusqu’à 41 °C apparaissent brutalement. Le rythme cardiaque s’accélère et s’affaiblit ; il peut y avoir une chute de la tension artérielle.

Peu avant l’apparition de la fièvre ou de façon concomitante, les ganglions lymphatiques à proximité de l’égratignure ou de la piqûre de puce, généralement au niveau de l’aine ou d’une aisselle, augmentent de volume et deviennent douloureux. Ces ganglions lymphatiques hypertrophiés (gonflés) sont appelés bubons. Ils deviennent durs, rouges, chauds et très sensibles. Au cours de la deuxième semaine, on peut drainer le pus contenu dans ces ganglions. Le foie et la rate peuvent augmenter de volume.

Un nodule, une plaie ou une croûte noire peut se former au site de la piqûre de puce.

Les personnes atteintes de peste bubonique peuvent présenter une agitation, un délire, une confusion et un manque de coordination.

Comme les bactéries peuvent se propager dans le sang, les poumons peuvent être affectés, ce qui entraîne une peste pulmonaire.

Bubon de peste Image Image publiée avec l’aimable autorisation des Drs Margaret Parsons et Karl F. Meyer via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

La peste est mortelle chez environ 60 % des personnes non traitées, généralement en 3 à 5 jours.