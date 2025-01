Analyses de sang

Parfois, culture de sang et test PCR

Parfois, biopsie d’un ganglion lymphatique

Pour diagnostiquer la maladie des griffes du chat, le médecin effectue un dosage des anticorps circulant dans le sang dirigés contre la bactérie. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre une attaque particulière, comme celle des bactéries à l’origine de la maladie des griffes du chat.)

Chez les personnes très malades ou chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les médecins peuvent également prélever un échantillon de sang et l’envoyer dans un laboratoire pour qu’il soit mis en culture afin d’identifier les bactéries. Sinon, les médecins peuvent insérer une aiguille dans un ganglion lymphatique infecté pour y prélever un échantillon de liquide. Les médecins utilisent alors la technique PCR (amplification en chaîne par polymérase) sur cet échantillon pour augmenter la quantité d’ADN bactérien et détecter plus rapidement la bactérie.

Si le diagnostic n’est pas clair, tout particulièrement en cas de suspicion d’un cancer, les médecins prélèvent un échantillon de tissu sur un ganglion lymphatique enflé et l’analysent (biopsie de ganglion lymphatique).