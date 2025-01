Infections à Salmonella

Les bactéries Gram négativesSalmonella causent généralement une diarrhée et parfois une infection plus grave appelée fièvre typhoïde.

L’infection survient généralement après ingestion d’aliments contaminés, tels que du poulet pas assez cuit ou des œufs.

La bactérie généralement infecte le tube digestif mais peut migrer par la circulation sanguine vers d’autres parties de l’organisme.

Les symptômes sont des nausées et des douleurs abdominales avec des crampes suivies par une diarrhée aqueuse, de la fièvre et des vomissements.

Le diagnostic est confirmé par l’identification de la bactérie dans un échantillon de selles, généralement.

Les liquides perdus sont remplacés.

Les antibiotiques ne sont généralement pas utiles chez les personnes qui présentent une inflammation de l’estomac et des intestins entraînant une diarrhée (gastro-entérite), mais ils le sont chez les personnes qui présentent un risque de bactériémie, d’autres infections ou d’abcès.

(Voir aussi Présentation des bactéries.)

Il existe plus de 2 500 types différents de Salmonella.

Les salmonelles sont responsables de plusieurs types d’infection. La plupart du temps, ces bactéries sont à l’origine de gastro-entérite, mais elles produisent parfois une fièvre typhoïde qui est une infection bien plus grave.

Certaines salmonelles vivent uniquement chez l’homme. D’autres espèces de salmonelles vivent normalement dans le tube digestif de nombreux animaux sauvages et domestiques, tels que les bovins, les moutons, les porcs, les volailles, les reptiles (comme les serpents et les lézards) et les amphibiens (comme les tortues). Un grand nombre d’entre elles est responsable d’infections chez l’homme.

Les salmonelles sont excrétées dans les déjections des animaux et de l’homme, sources de la contamination. Aux États-Unis, au cours des années 1970, de nombreuses infections ont été transmises par des tortues domestiques. Une loi a donc été créée pour interdire la vente de tortues dont la carapace a une longueur inférieure à 10,5 centimètres. Cette loi a entraîné un déclin des infections. Cependant, des tortues sont encore vendues illégalement et provoquent encore des infections chez l’Homme. Jusqu’à 90 % des reptiles domestiques, tels que les serpents et lézards, et éventuellement des amphibiens (selon l’espèce) domestiques, tels que les grenouilles d’aquarium, sont infectés par des salmonelles.

Les personnes sont généralement infectées en consommant du poulet ou des œufs mal cuits, mais, dans certains cas, de la viande de bœuf et de porc mal cuite, des produits laitiers non pasteurisés (comme le lait cru) ou des fruits de mer ou des produits frais contaminés. Les salmonelles peuvent infecter les ovaires des poules et donc les œufs avant la ponte. D’autres aliments peuvent être contaminés par les déjections d’animaux (par exemple, dans les abattoirs) ou par des personnes infectées manipulant les aliments qui ne se lavent pas correctement les mains après avoir été aux toilettes. Les personnes peuvent également s’infecter en buvant de l’eau contaminée.

Les autres sources d’infection signalées sont le colorant rouge carmin et la marijuana contaminée.

Comme l’acidité gastrique tend à détruire les salmonelles, un grand nombre de bactéries doit être ingéré pour qu’une infection se développe, sauf en cas de déficit de sécrétion d’acide gastrique. Un tel déficit peut exister dans les populations suivantes :

Enfants âgés de moins de 1 an

Personnes âgées

Personnes traitées par des antiacides ou des médicaments inhibant la production d’acide gastrique, tels que les antagonistes des récepteurs de l’histamine-H2 (H2 ; comme la famotidine) ou les inhibiteurs de la pompe à protons (comme l’oméprazole)

Personnes dont une partie de l’estomac a été retirée par voie chirurgicale

Les salmonelles sont responsables d’une inflammation intestinale (gastro-entérite) et donc, fréquemment de diarrhées.

Le saviez-vous ?

Dissémination par la circulation sanguine Parfois, les bactéries pénètrent dans la circulation sanguine (provoquant une bactériémie) et se propagent, causant des infections ou des amas de pus (abcès) dans des sites éloignés, comme les os, les articulations, les voies urinaires et les poumons. Les bactéries peuvent s’amasser et provoquer une infection au niveau de prothèses articulaires ou de valves cardiaques artificielles, sur des greffes de vaisseaux sanguins ou sur des tumeurs. Une infection peut se développer au niveau de la paroi des artères, habituellement de l’aorte (la plus grosse artère de l’organisme). La formation d’abcès et d’infections au niveau des artères est responsable de bactériémie chronique. La probabilité de propagation de l’infection dans la circulation sanguine est plus élevée chez les personnes suivantes : Nourrissons

Adultes âgés, en particulier s’ils résident dans une maison de retraite

Personnes atteintes de troubles des globules rouges tels que la drépanocytose ou le paludisme

Personnes atteintes d’un déficit du système immunitaire, comme ceux atteints de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou d’un cancer

Patients traités par des médicaments inhibant le système immunitaire, tels que ceux utilisés dans les traitements anticancéreux ou dans la prévention des rejets de greffe d’organe

Symptômes des infections à Salmonella Au cours d’une infection intestinale, les symptômes de gastro-entérite apparaissent habituellement 12 à 48 heures après l’ingestion de la bactérie. Ces symptômes comprennent : des nausées et des crampes abdominales, aussitôt suivies par une diarrhée aqueuse, de la fièvre et des vomissements. Ces symptômes disparaissent en 1 à 4 jours. Parfois, les symptômes sont plus graves et durent longtemps. Après la disparition des symptômes, certaines personnes continuent à excréter la bactérie dans leurs selles. C’est ce que l’on appelle des « porteurs sains ». Environ 10 à 30 % des adultes développent une arthrite réactionnelle au cours des semaines ou des mois suivant l’arrêt de la diarrhée. L’arthrite réactionnelle est responsable de douleurs et de gonflement, généralement au niveau des hanches, des genoux et des tendons d’Achille (qui relient l’os du talon au muscle du mollet). D’autres symptômes peuvent apparaître si une bactériémie se développe et l’infection se propage. Par exemple, si un os est infecté, la zone située au-dessus est souvent sensible ou douloureuse. Si les valves cardiaques sont infectées, le patient peut être essoufflé. Si l’aorte est infectée, peuvent survenir des douleurs au niveau du dos et de l’abdomen. Les personnes récupèrent habituellement bien. Les exceptions sont des personnes qui présentaient une affection, tout particulièrement une qui affaiblit le système immunitaire, avant l’infection par Salmonella ou qui présentent une complication causée par l’infection.

Diagnostic des infections à Salmonella Culture d’échantillons de selles, de pus, de sang, ou d’un échantillon provenant du rectum Pour diagnostiquer une infection à Salmonella, le médecin prélève un échantillon de selles, de pus ou de sang ou fait un frottis rectal. L’échantillon est envoyé à un laboratoire où les bactéries, si elles sont présentes, peuvent être mises en culture. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de la bactérie dans l’échantillon. Les bactéries sont aussi analysées pour déterminer les antibiotiques efficaces (procédé appelé antibiogramme). Des examens sont également parfois réalisés (par exemple, chez les personnes atteintes de gastro-entérite) pour identifier le matériel génétique de la bactérie. Les personnes présentant des facteurs de risque de bactériémie peuvent faire l’objet d’examens complémentaires pour identifier les complications de l’infection.

Traitement des infections à Salmonella Pour la gastro-entérite, liquides

Pour les personnes qui présentent un risque d’infection grave ou qui présentent une bactériémie ou une autre infection, antibiotiques

Pour les abcès, drainage chirurgical et antibiotiques Les personnes atteintes de gastro-entérite sont traitées avec des liquides administrés par voie orale ou, en cas de symptômes sévères, par voie intraveineuse (dans une veine). Les antibiotiques ne permettent pas de raccourcir le temps de récupération pour les personnes souffrant de gastro-entérite et peuvent être la cause de la persistance de l’excrétion de la bactérie dans les selles. Par conséquent, les antibiotiques ne sont habituellement pas prescrits. Cependant, les personnes à haut risque de bactériémie (comme les personnes âgées résidant dans une maison de retraite, les nourrissons, les personnes infectées par le VIH) et les personnes équipées de dispositifs ou de matériels implantés (comme une prothèse articulaire ou une valvule cardiaque artificielle ou une greffe au niveau des vaisseaux sanguins) doivent être traitées par des antibiotiques. Elles peuvent être traitées par la ciprofloxacine, l’azithromycine ou la ceftriaxone pendant plusieurs jours. Les enfants reçoivent l’association triméthoprime/sulfaméthoxazole. Les personnes présentant une bactériémie sont traitées avec des antibiotiques comme l’azithromycine, la ciprofloxacine ou la ceftriaxone, parfois pendant plusieurs semaines. Les abcès sont drainés chirurgicalement et un traitement antibiotique est administré pendant plusieurs semaines. En présence d’une infection de l’aorte, d’une valve cardiaque ou d’autres zones (telles que les articulations), il est nécessaire de faire un traitement chirurgical associé à un traitement antibiotique pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.

Prévention des infections à Salmonella Moyens de prévention des infections à Salmonella : Bien cuire la volaille, les œufs et le bœuf haché

Ne pas consommer de nourriture ni boire de boisson contenant des œufs crus ou du lait cru (non pasteurisé), comme de la pâte à gâteau, la sauce hollandaise, ou certaines sauces de salade faites maison

Bien laver les aliments

Se laver les mains après être allé aux toilettes ou avoir changé des couches

Se laver les mains, nettoyer les plans de travail de la cuisine, ainsi que la vaisselle à l’eau et au savon immédiatement après un contact avec de la viande ou de la volaille crue

Se laver les mains au savon après avoir touché des amphibiens, des reptiles, des oiseaux ou des poussins, ainsi qu’après un contact avec les excréments d’un animal domestique Des précautions spéciales doivent être prises dans le cas des personnes à haut risque, comme les jeunes enfants. Par exemple, comme les reptiles, les amphibiens (tels que les tortues), les poussins et les autres jeunes oiseaux sont particulièrement susceptibles d’être porteurs de Salmonella, les jeunes enfants ne doivent pas être autorisés à manipuler ces animaux, et il ne doit pas y avoir de reptiles ou d’amphibiens dans la maison d’un nourrisson. Les personnes infectées ne doivent pas préparer la nourriture pour d’autres personnes Les voyageurs peuvent prendre certaines mesures pour limiter le risque de diarrhée. Il n’existe pas de vaccin pour prévenir la salmonellose, alors qu’il existe des vaccins contre la fièvre typhoïde.