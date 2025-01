Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

Infections à Klebsiella , Enterobacter et Serratia

Les bactéries du genre Klebsiella, Enterobacter et Serratia sont des bactéries Gram négatives qui sont parfois responsables d’infections des voies urinaires ou des voies respiratoires chez les patients hospitalisés ou séjournant dans les établissements de soins à long terme.

Ces bactéries peuvent provoquer une infection au niveau des voies urinaires ou respiratoires, des cathéters utilisés pour l’administration de médicaments ou de solutés, de brûlures, de plaies suite à un acte chirurgical ou au niveau de la circulation sanguine.

La confirmation du diagnostic est faite par identification de la bactérie dans un prélèvement de sang ou de tissu infecté.

Les infections provoquées par les 3 bactéries sont traitées avec des antibiotiques administrés par voie intraveineuse (dans une veine).

(Voir aussi Présentation des bactéries.)

Les bactéries Klebsiella, Enterobacter et Serratia vivent dans l’intestin de nombreuses personnes en bonne santé et sont rarement à l’origine d’infections chez celles-ci. Les infections provoquées par ces bactéries sont souvent transmises dans les hôpitaux et les établissements de soins à long terme. Elles surviennent d’ordinaire chez des personnes dont la résistance aux infections est affaiblie et/ou qui sont équipées d’un dispositif médical (comme des cathéters, drains, ou des sondes respiratoires).

Ces bactéries peuvent infecter différentes régions de l’organisme :

Voies urinaires ou respiratoires (provoquant une pneumonie, des infections vésicales ou des infections des reins)

Cathéters intraveineux (placés dans une veine), utilisés pour l’administration de médicaments ou de solutés

Brûlures

Plaies faites au cours d’une intervention chirurgicale

Circulation sanguine (provoquant une bactériémie ou une septicémie)

Rarement, les bactéries du genre Klebsiella sont responsables de pneumonie chez des personnes vivant hors des centres de soins (dans un lieu public), généralement chez les personnes présentant un trouble alcoolique, les adultes âgés, les diabétiques ou les patients atteints d’un déficit du système immunitaire. Typiquement, ces infections graves sont responsables d’une toux, avec des expectorations gluantes, marron foncé ou rouge sombre, et d’amas de pus (abcès) au niveau des poumons ou de la membrane située entre les poumons et la paroi du thorax (empyème).

Une espèce de Klebsiella peut être responsable d’une inflammation du côlon (colite) suite à un traitement antibiotique. Cette pathologie est appelée colite associée aux antibiotiques. Les antibiotiques tuent les bactéries qui résident normalement dans les intestins. Alors les bactéries du genre Klebsiella sont capables de se multiplier et de produire la toxine. Cependant, ce type de colite associée aux antibiotiques est généralement causé par les toxines sécrétées par Clostridioides difficile.

Diagnostic des infections à Klebsiella , à Enterobacter et à Serratia Examen et culture d’un échantillon de tissu infecté. Le médecin soupçonne l’une de ces infections chez des patients à haut risque, tels que les patients séjournant dans des unités de soins de longue durée ou dans une zone touchée ou précédemment touchée par une épidémie. Pour confirmer le diagnostic, le médecin prélève un échantillon d’expectorations, de sécrétions bronchiques (obtenu par endoscopie bronchique), de sang, d’urines ou de tissu infecté. Cet échantillon est coloré par la technique de Gram, mis en culture et examiné au microscope. Ces bactéries sont facilement identifiables. Suivant le type d’infection, d’autres tests peuvent être réalisés. Parmi ceux-ci, il y a des tests d’imagerie, tels que l’échographie, la radiographie et la tomodensitométrie (TDM). Les bactéries identifiées dans les échantillons sont analysées pour déterminer quels sont les antibiotiques qui peuvent être efficaces (procédé appelé un antibiogramme).