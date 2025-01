La bactérie Clostridium botulinum donne naissance à des cellules dormantes appelées spores. Ces spores dormantes sont largement présentes dans l’environnement, notamment dans le sol, dans les rivières et dans l’eau de mer. Comme les graines, les spores peuvent exister sous une forme dormante (forme quiescente) pendant de nombreuses années et sont très résistantes à la destruction, par exemple, par la chaleur. En présence d’humidité et de substances nutritives, et en l’absence d’oxygène (comme dans l’intestin ou dans les conserves sous vide), les spores se transforment en bactéries actives et produisent des toxines. Certaines toxines produites par Clostridium botulinum ne sont pas détruites par l’acide gastrique et les enzymes intestinales.

Clostridium botulinum est fréquemment retrouvé dans l’environnement et les spores peuvent être transportées dans l’air. Parfois, des cas de botulisme sont dus à l’ingestion ou à l’inhalation d’une petite quantité de terre ou de poussière qui contient des spores. Aussi, la toxine peut être utilisée comme arme. Les spores peuvent également pénétrer le corps par les yeux ou une lésion cutanée.

Le botulisme survient rarement après une injection de toxine botulique (toxine botulique de type A) dans le cadre esthétique, comme pour le comblement des rides, ou dans le cadre médical, comme pour les migraines.

Toutefois, la plupart des cas résultent de la consommation d’aliments contenant les toxines.

Il existe différentes formes de botulisme, qui ont des origines différentes. Formes les plus courantes :

Botulisme d’origine alimentaire

Botulisme par blessure

Botulisme néonatal (abordé ailleurs)

Une forme rare de botulisme est appelée botulisme par colonisation intestinale. Elle peut survenir si les spores pénètrent dans les intestins de la personne et y produisent la toxine. Lorsque le botulisme par colonisation intestinale survient chez un nourrisson, on parle de botulisme néonatal. Chez les enfants âgés de 1 an et plus et chez les adultes, le botulisme est appelé botulisme par colonisation intestinale de l’adulte. Ces deux types de botulisme par colonisation intestinale diffèrent du botulisme d’origine alimentaire, qui est plus fréquent et survient lorsque les personnes ingèrent des aliments contaminés par la toxine elle-même. On ne sait pas exactement comment les spores pénètrent dans l’intestin dans le botulisme par colonisation intestinale. Chez le nourrisson, l’ingestion de miel ou la présence de sol contaminé peuvent être à l’origine de la maladie. Chez l’adulte, les personnes ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale au niveau de l’estomac ou des intestins, atteintes d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin ou traitées par antibiotiques ont un risque plus élevé de développer un botulisme par colonisation intestinale.

Botulisme d’origine alimentaire Le botulisme d’origine alimentaire se développe lorsque des personnes ingèrent des aliments contaminés par la toxine botulique produite par la bactérie Clostridium botulinum. La toxine pénètre dans la circulation sanguine au niveau de l’intestin grêle et est transportée jusqu’au niveau des nerfs. Les aliments peuvent être contaminés s’ils sont mal cuits avant d’être conservés. Sources les plus fréquentes de botulisme d’origine alimentaire : Les aliments mis en conserves à domicile, en particulier ceux à faible teneur en acide, comme les asperges, les haricots verts, les betteraves et le maïs. D’autres sources comprennent l’ail mariné à l’huile, les piments, les tomates en boîte, les pommes de terre au four enveloppées dans du papier aluminium et laissées à température ambiante trop longtemps, les poissons mis en conserve ou fermentés de manière artisanale. Cependant, environ 10 % des épidémies proviennent de l’ingestion d’aliments préparés par l’industrie, le plus souvent des légumes verts, du poisson, des fruits et des condiments (comme les sauces). Moins fréquemment, la viande bovine et porcine, les produits laitiers, la volaille et certains autres types d’aliments encore peuvent être une source de botulisme. La réfrigération des aliments ne les rend pas plus sûrs, puisque les Clostridia peuvent produire certaines toxines aux températures normales des réfrigérateurs.