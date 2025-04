Typhus murin (endémique)

Un antibiotique

Le traitement du typhus murin consiste généralement à administrer de la doxycycline (un antibiotique de la famille des tétracyclines), par voie orale. Le traitement antibiotique est poursuivi tant que les personnes ont de la fièvre, et pendant 48 heures après disparition de la fièvre ; le traitement doit durer au minimum 7 jours.

Bien que certaines tétracyclines prises pendant plus de 10 jours puissent provoquer une coloration des dents chez les enfants de moins de 8 ans, un traitement court (5 à 10 jours) par doxycycline chez les enfants de tous âges est recommandé et peut être utilisé sans provoquer de coloration des dents ou d'affaiblissement de l'émail (voir aussi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Recherche sur la doxycycline et la coloration des dents).