Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses (FPMR)

Le médecin prescrit immédiatement des antibiotiques s’il suspecte la fièvre des montagnes Rocheuses en se basant sur les symptômes et sur la possibilité d’exposition à des tiques infectées, même si les résultats des tests biologiques ne sont pas encore disponibles. Un traitement antibiotique précoce réduit la mortalité.

La doxycycline (un antibiotique de la famille des tétracyclines) est généralement utilisée. Elle est administrée par voie orale en cas d'infection légère ou par voie intraveineuse en cas d'infection plus sévère. Le traitement antibiotique est poursuivi tant que les patients ont de la fièvre et pendant les 24 à 48 heures après disparition de la fièvre ; le traitement doit durer au minimum 7 jours.

Bien que certaines tétracyclines prises pendant plus de 10 jours puissent provoquer une coloration des dents chez les enfants de moins de 8 ans, un traitement court (5 à 10 jours) par doxycycline chez les enfants de tous âges est recommandé par l'Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics) et d'autres experts et peut être utilisé sans provoquer de coloration des dents ou d'affaiblissement de l'émail (voir aussi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Recherche sur la doxycycline et la coloration des dents).

Le médecin ne prescrit généralement aucun antibiotique à des personnes qui ont été piquées par une tique mais qui sont asymptomatiques. En revanche, il est demandé à cette personne de signaler immédiatement tout symptôme.

Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin pour passer en revue les risques et les avantages potentiels de la doxycycline pour la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses.