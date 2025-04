Ehrlichiose et anaplasmose

Pour éviter ces troubles, des mesures préventives doivent être prises contre les piqûres de tiques. (Voir aussi Centers for Disease Control and Prevention: Preventing tick bites [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies : Prévention des morsures de tique].)

Pour rendre la peau moins accessible aux tiques, il faut :

Rester sur les chemins et sentiers

Rentrer son pantalon dans les bottes ou les chaussettes

Porter des chemises à manches longues

Appliquer un répulsif contenant du diéthyltoluamide (DEET) à la surface de la peau

Le DEET doit être utilisé avec prudence chez les très jeunes enfants, car des réactions toxiques ont été signalées. La perméthrine sur les vêtements tue efficacement les tiques. Des inspections régulières visant à trouver les tiques, en particulier dans les zones recouvertes de poils et sur les enfants, sont essentielles dans les zones où les infections transmises par des tiques sont fréquentes.

Les tiques gorgées de sang doivent être retirées avec soin et ne doivent pas être écrasées entre les doigts, car l’écrasement d’une tique peut entraîner la transmission de maladies. Le corps de la tique ne doit pas être saisi ni écrasé. En tirant progressivement sur la tête avec une petite pince, il est possible de déloger la tique. Le point d’attache doit être nettoyé avec de l’alcool. La vaseline, les allumettes ou d’autres produits irritants ne sont pas efficaces pour extraire les tiques et ne doivent pas être utilisés.

Il est impossible de se débarrasser des tiques dans des régions entières. Cependant, le nombre de tiques peut être réduit dans les zones où elles sont fréquentes en rendant le milieu moins attirant pour les animaux vecteurs de tiques. Par exemple, il est possible de rendre les zones moins attirantes pour les souris en enlevant les tas de bois et les feuilles mortes et en nettoyant les grandes herbes et les buissons autour des maisons, en particulier les aires de jeu. Les souris peuvent se cacher et nicher dans ces lieux.