Les symptômes de la varicelle apparaissent 7 à 21 jours après que l’infection a eu lieu. À savoir :

Légers maux de tête

Fièvre modérée

Perte d’appétit

Sensation de malaise général

Souvent, les jeunes enfants n’ont pas ces symptômes, mais les symptômes sont généralement sévères chez les adultes.

Environ 24 à 36 heures après le début des premiers symptômes apparaît une éruption cutanée caractérisée par de petits boutons rouges et plats. Les boutons apparaissent en général initialement sur le tronc et le visage, et s’étendent plus tard aux bras et aux jambes. Certaines personnes ne présentent que quelques boutons. D’autres en sont recouverts, y compris sur le cuir chevelu et à l’intérieur de la bouche.

Dans les 6 à 8 heures, chaque bouton devient en relief. Il forme une vésicule ronde prurigineuse remplie de liquide sur un fond rouge, puis finalement se recouvre d’une croûte. Pendant plusieurs jours, des boutons continuent à apparaître et à se transformer en croûtes. Une caractéristique de la varicelle est que l’éruption cutanée apparaît par poussées. Les boutons sont donc à divers stades de développement sur chaque zone affectée. Dans de très rares cas, les boutons sont infectés par des bactéries, ce qui peut entraîner une infection cutanée sévère (cellulite ou fasciite nécrosante).

Les boutons cessent en général d’apparaître vers le cinquième jour ; la majeure partie est croûteuse vers le sixième jour et la plupart disparaissent en moins de 20 jours.

Parfois, les enfants qui ont été vaccinés développent la varicelle. Chez ces enfants, l’éruption cutanée est généralement moins grave, l’apparition de fièvre est moins fréquente, et la maladie dure moins longtemps. Le contact avec les ulcérations peut, cependant, propager l’infection.

Les boutons dans la bouche se rompent rapidement et laissent place à des lésions ouvertes (ulcérations), qui rendent souvent la déglutition douloureuse. Ces ulcérations peuvent aussi apparaître sur les paupières, au niveau des voies aériennes supérieures, dans le rectum et le vagin. La période la plus difficile de la maladie dure en général 4 à 7 jours.

Varicelle (visage) Image Image courtoisie de Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Varicelle (dos) Image Image courtoisie de Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.