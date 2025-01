Infection à cytomégalovirus (CMV)

La plupart des personnes infectées par le cytomégalovirus sont asymptomatiques.

Certaines ressentent un malaise et ont de la fièvre.

L’infection à CMV, comme celle par le virus d’Epstein-Barr (EBV, herpèsvirus de type 4), peut provoquer un type de mononucléose infectieuse chez les adolescents et les jeunes adultes. La mononucléose à CMV et EBV provoque fièvre et fatigue. Mais l’EBV provoque également des maux de gorge sévères. Ce n’est pas le cas du CMV.

Une personne non infectée recevant une transfusion de sang contenant le CMV et contractant l’infection peut présenter de la fièvre, et parfois une inflammation du foie se développe 2 à 4 semaines plus tard.

Chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, le CMV peut provoquer une maladie grave, voire le décès.

Chez les personnes atteintes du SIDA, l’infection à CMV est une complication virale fréquente. Le virus peut infecter les yeux au niveau de la rétine. Cette infection (rétinite à CMV) peut conduire à la cécité. Une infection du cerveau (encéphalite), une pneumonie ou des ulcères douloureux au niveau de l’intestin ou de l’œsophage peuvent également se développer.

Si une femme enceinte transmet le CMV au fœtus, il peut se produire :

Chez les nouveau-nés, l’infection à CMV peut entraîner une atteinte hépatique ou cérébrale très importante. Les nouveau-nés qui survivent peuvent être atteints d’une perte de l’audition et d’un déficit intellectuel.