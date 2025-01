Mycoplasmes

Les symptômes de la pneumonie due à M. pneumoniae sont généralement peu graves, notamment fièvre légère, fatigue, maux de gorge et toux. Cette infection est parfois appelée pneumonie « atypique », ce qui est un terme non médical désignant une pneumonie peu grave qui ne nécessite pas d’alitement ou d’hospitalisation. Certaines personnes se sentent même assez bien pour aller au travail et participer à d’autres activités quotidiennes. Cependant, M. pneumoniae est parfois à l’origine d’une pneumonie plus grave nécessitant une hospitalisation.

De nombreuses personnes atteintes d’une infection urinaire et génitale à mycoplasme, en particulier les femmes, ne présentent aucun symptôme. En présence de symptômes, ils sont similaires à ceux d’une infection urinaire et génitale par chlamydia et varient selon le sexe et la localisation de l’infection :