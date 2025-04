C. trachomatis peut provoquer des infections au niveau de nombreux organes, tels que l’urètre, le col de l’utérus et le rectum. Elle est principalement transmise par voie sexuelle, mais elle peut également être transmise par les femmes enceintes à leur nourrisson. (Voir aussi Infections à Chlamydia et autres infections non gonococciques.)

C. trachomatis est la cause bactérienne la plus fréquente d’infection sexuellement transmissible (IST) aux États-Unis. Les IST sont des infections qui se transmettent d’une personne à une autre par contact sexuel.

Lorsqu’elle transmise par contact sexuel, C. trachomatis peut provoquer les infections suivantes :

Chez la femme : Cervicite, urétrite et annexite

Chez l’homme : Urétrite et, plus rarement, épididymite

Chez l’homme et la femme : Infection du rectum (rectite), lymphogranulome vénérien et arthrite réactionnelle

Une femme enceinte infectée par C. trachomatis peut transmettre l’infection à son enfant pendant l’accouchement, ce qui peut provoquer une infection oculaire (conjonctivite) ou une infection pulmonaire (pneumonie) chez le nouveau-né. Pour prévenir ces infections chez le nouveau-né, toutes les femmes enceintes font l’objet d’un dépistage et, le cas échéant, d’un traitement avant la naissance. Ces mesures ont considérablement réduit l’incidence de conjonctivite et de pneumonie néonatales aux États-Unis.

Certaines souches de C. trachomatis provoquent une infection oculaire appelée trachome. Le trachome est une infection prolongée de la conjonctive de l’œil (fine membrane recouvrant la surface de l’œil et l’intérieur des paupières) et il s’agit de la première cause évitable de cécité dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne. Le trachome est très rare aux États-Unis. L’affection survient surtout chez les enfants, particulièrement ceux âgés de 3 à 6 ans. Les personnes contractent l’infection lorsqu’elles entrent en contact avec des sécrétions issues des yeux ou du nez d’une personne infectée, par exemple, par contact avec des mains, des vêtements ou des serviettes contaminés. De plus, les insectes peuvent transmettre la maladie.