Traitement antirétroviral de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Le traitement antirétroviral n’est efficace que lorsqu’il est pris selon le schéma prescrit. Oublier de le prendre permet au virus de se répliquer et de développer des résistances.

Aucun traitement ne peut éliminer le virus de l’organisme, bien que la quantité de VIH diminue souvent à des taux indétectables dans le sang ou dans d’autres liquides ou tissus. Le but du traitement est d’obtenir un taux de virus indétectable. Si le traitement est arrêté, le nombre de virus augmente et la numération des CD4 recommence à chuter.

Le meilleur moment pour commencer le traitement antirétroviral est dès que possible, même si la personne n’est pas malade et la numération des CD4 est toujours supérieure à 500 (la normale se situe entre 500 et 1 000). Auparavant, les médecins attendaient que la numération des CD4 soit inférieure à 500 pour commencer le traitement antirétroviral. Cependant, les recherches ont montré que les personnes qui sont rapidement traitées par des antirétroviraux sont moins susceptibles de développer des complications liées au VIH/SIDA et d’en mourir.

Avant de commencer un schéma de traitement, les personnes sont informées que les mesures suivantes sont nécessaires :

Prendre les médicaments conformément aux instructions

Ne manquer aucune dose

Prendre les médicaments toute leur vie

Respecter le schéma posologique des médicaments pendant toute une vie demande énormément de discipline. Certaines personnes oublient de prendre des doses ou arrêtent de prendre le médicament pendant un certain temps (désigné sous le terme de « drug holiday » par les anglophones). Ces pratiques sont dangereuses parce qu’elles permettent au VIH de développer une résistance aux médicaments.

Comme la prise irrégulière des médicaments anti-VIH peut conduire à l’apparition de résistances aux médicaments, des professionnels de santé essaient de s’assurer que les patients sont à la fois consentants et capables de suivre fidèlement ce traitement. Afin de simplifier le schéma thérapeutique et d’aider les personnes à respecter les instructions posologiques, le médecin prescrit souvent un traitement qui combine 2 médicaments ou plus en 1 seul comprimé qui peut être administré en une seule prise quotidienne.

Les médecins peuvent interrompre temporairement le traitement si les personnes développent une autre affection devant être traitée, ou bien si la personne présente des effets secondaires sévères et qu’ils doivent déterminer le médicament qui en est à l’origine. Il n’est généralement pas dangereux d’arrêter le traitement si tous les médicaments sont arrêtés en même temps. Les médicaments sont repris lorsque la dose du médicament problématique a été modifiée ou qu’un autre médicament vient le remplacer, et lorsque les médecins déterminent qu’il n’est pas dangereux de reprendre le traitement. Une exception est l’abacavir. Si les personnes ont eu de la fièvre ou une éruption cutanée sous abacavir, le médicament doit être arrêté définitivement. Ces personnes peuvent présenter une réaction sévère potentiellement mortelle à l’abacavir si elles en reprennent. Les médecins peuvent interrompre temporairement le traitement si les personnes développent une autre affection devant être traitée, ou bien si la personne présente des effets secondaires sévères et qu’ils doivent déterminer le médicament qui en est à l’origine. Il n’est généralement pas dangereux d’arrêter le traitement si tous les médicaments sont arrêtés en même temps. Les médicaments sont repris lorsque la dose du médicament problématique a été modifiée ou qu’un autre médicament vient le remplacer, et lorsque les médecins déterminent qu’il n’est pas dangereux de reprendre le traitement. Une exception est l’abacavir. Si les personnes ont eu de la fièvre ou une éruption cutanée sous abacavir, le médicament doit être arrêté définitivement. Ces personnes peuvent présenter une réaction sévère potentiellement mortelle à l’abacavir si elles en reprennent.