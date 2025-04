Vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche

Le vaccin DTaP est administré par injection dans un muscle. Dans le cadre des vaccinations infantiles de routine, 5 injections de DTaP sont administrées : généralement à l’âge de 2 mois, 4 mois, 6 mois, entre 15 et 18 mois, et entre 4 et 6 ans (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge).

Le DTaP est suivi d’une dose de rappel de DTCoq unique administrée entre 11 et 12 ans et administrée aux personnes de 13 ans ou plus qui n’ont jamais reçu de DTCoq ou qui ne savent pas si elles l’ont reçu. Cette dose est suivie d’un rappel DT tous les 10 ans (voir CDC : Recommandations pour les adultes de 19 ans et plus).

Les femmes enceintes reçoivent une dose de DTCoq au cours de chaque grossesse (de préférence entre 27 et 36 semaines de gestation). Après la grossesse, les femmes qui n’ont jamais reçu de DTCoq reçoivent une dose.

Certaines affections peuvent avoir une incidence sur la vaccination et la période de vaccination (voir également Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ? des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies [Centers for Disease Control and Prevention, CDC]). Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin.