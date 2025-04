Un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTCa) fait partie du calendrier de vaccination de routine recommandé pour les enfants (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge). Le schéma vaccinal de ce vaccin combiné comprend 5 injections (à l’âge de 2 mois, 4 mois, 6 mois, entre 12 et 18 mois et entre 4 et 6 ans), suivies d’une injection de rappel (DTCoq) avec un vaccin contenant la même quantité de vaccin antitétanique, mais une quantité moindre de vaccin anti-diphtérie et anti-coqueluche. L’injection de rappel est faite entre 11 et 12 ans. Puisque l’immunité contre la coqueluche est diminuée, les personnes de plus de 16 ans doivent avoir un rappel DTCoq si elles ne l’ont pas eu avant.

Un rappel du vaccin contre le tétanos et la diphtérie (DT) ou du vaccin DTCoq est administré tous les 10 ans après le rappel DTCoq administré entre 11 et 12 ans. Par ailleurs, il est parfois nécessaire de faire le vaccin après une blessure responsable d’une déchirure de la peau.

Certaines affections peuvent avoir une incidence sur la vaccination et la période de vaccination (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?). Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin.