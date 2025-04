Le vaccin MCV4 fait partie du calendrier de vaccination de routine recommandé pour les enfants (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge). Il est administré en 2 doses injectées dans un muscle. La première dose est administrée entre 11 et 12 ans et la seconde dose à 16 ans.

Le vaccin est également recommandé pour les enfants plus jeunes qui présentent un risque accru d’infection à méningocoques, par exemple les enfants dont la rate ne fonctionne pas ou qui n’ont pas de rate, et ceux atteints de certains troubles immunitaires. L’âge minimum de vaccination varie de 6 semaines à 9 mois, selon la formulation utilisée.

Le vaccin MenB est administré en 2 doses injectées dans un muscle. Il peut être administré aux personnes de 10 ans et plus qui présentent certaines caractéristiques à haut risque. Cependant, il peut également être administré aux personnes âgées de 16 à 23 ans qui le souhaitent, même si elles ne présentent pas certaines caractéristiques à haut risque et ne présentent pas un risque accru de contracter l’infection. L’âge privilégié pour la vaccination est de 16 à 18 ans.

Le vaccin antiméningococcique est aussi recommandé chez les adolescents et adultes suivants :

Les personnes qui n’ont pas de rate ou dont la rate ne fonctionne pas bien (y compris les personnes atteintes de drépanocytose)

Personnes infectées par le VIH

Personnes atteintes de certains déficits immunitaires

Personnes sous éculizumab ou ravulizumab (médicaments qui inhibent le Personnes sous éculizumab ou ravulizumab (médicaments qui inhibent lesystème du complément)

Microbiologistes régulièrement exposés à la bactérie

Adolescents, s’ils n’ont jamais été vaccinés

Tous les étudiants de première année universitaire vivant en résidence universitaire, qui ont 21 ans ou moins et qui n’ont jamais été vaccinés à 16 ans ou après

Toutes les recrues de l’armée

Voyageurs ou résidents de régions où l’infection est fréquente

Personnes qui ont été exposées au cours d’une épidémie de méningite

Personnes à risque âgées de plus de 55 ans qui présentent un risque de maladie à méningocoque, qui n’ont jamais reçu le vaccin auparavant et qui ne nécessitent qu’une seule dose (par exemple, les voyageurs)

Le vaccin MenABCWY à dose unique peut être administré aux personnes âgées de 10 ans ou plus qui recevraient les vaccins MenACWY et MenB lors de la même visite.

Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).