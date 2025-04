Prévention des infections

Différents moyens permettent de se protéger contre les infections.

Se laver les mains constitue une façon efficace de prévenir la propagation des micro-organismes infectieux d’une personne à une autre. Pour les personnes qui manipulent des aliments ou sont fréquemment en contact avec d’autres personnes, notamment avec des personnes malades, il est particulièrement important de se laver les mains.

Hygiène des mains Image

Les désinfectants pour les mains sont des liquides ou des mousses qui contiennent au moins 60 % d’alcool et qui tuent la plupart des micro-organismes infectieux. Comme de nombreux micro-organismes infectieux peuvent être transportés sur les mains des personnes, l’utilisation d’un désinfectant pour les mains réduit considérablement le risque de propagation de l’infection.

Le port du masque peut contribuer à réduire la propagation des infections respiratoires. De nombreuses infections respiratoires sont transmises par des gouttelettes (la taille des gouttelettes varie en fonction du type de bactérie ou de virus) dans l’air qui sont produites lorsque les personnes infectées toussent, éternuent, respirent ou parlent. Les personnes infectées doivent porter un masque pour éviter de transmettre l’infection à d’autres personnes. Les personnes peuvent également porter un masque pour réduire le risque d’infection. Différents types de masques offrent différents niveaux de protection, notamment (dans l’ordre croissant de protection) : les masques en tissu multicouches, les masques chirurgicaux multicouches et les masques K95, les masques N95 (voir Centers for Disease Control and Prevention's [CDC] Types of Masks and Respirators [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies : Types de masques et de masques respirateurs]).

Avant d’entrer dans la chambre d’un patient gravement malade, il est demandé aux personnes qui viennent lui rendre visite à l’hôpital de se laver les mains et d’utiliser un désinfectant pour les mains, et probablement de porter une blouse, un masque et des gants.

Pour prévenir une infection, un traitement antibiotique est parfois administré à des personnes qui ne sont pas encore infectées. Cette mesure préventive est appelée prophylaxie. De nombreuses personnes saines qui doivent subir certains types d’intervention chirurgicale, en particulier une chirurgie abdominale et une transplantation d’organe, doivent recevoir un traitement antibiotique prophylactique.

Un des moyens les plus efficaces pour prévenir les infections est la vaccination. Les sujets à risque élevé de développer des infections (en particulier les nouveau-nés, les enfants, les personnes âgées, les malades atteints du VIH/SIDA) doivent recevoir toutes les vaccinations nécessaires pour réduire ce risque.

(Voir aussi Présentation des maladies infectieuses.)