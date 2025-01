Présentation des infections à arbovirus, à arénavirus et à filovirus

Les arbovirus sont des virus transmis par les arthropodes. Un arbovirus n’est pas un type de virus unique. Les chercheurs appellent arbovirus plus de 250 virus différents issus de nombreuses familles différentes de virus qui sont transmis à l’homme ou à l’animal par certains arthropodes qui se nourrissent de sang. Les arthropodes comprennent les insectes (comme les mouches et les moustiques) et les tiques. Au moins 80 arbovirus provoquent une maladie chez l’homme.

La plupart des arbovirus sont transmis par les moustiques, mais certains sont transmis par les tiques, l’un d’entre eux (virus Oropouche) est transmis par des moucherons et les autres sont transmis par les mouches des sables. Les arbovirus sont transmis lorsqu’un insecte ou une tique pique/mord un animal ou une personne infecté(e), puis pique/mord une autre personne ou un autre animal. La plupart des infections à arbovirus ne se propagent pas d’une personne à l’autre, peut-être parce que la quantité de virus dans le sang humain n’est pas suffisante pour infecter le vecteur arthropode. Les exceptions incluent la maladie du Chikungunya et les infections par flavivirus dengue, fièvre jaune et infection par le virus Zika, qui peuvent être transmises d’une personne à l’autre par des moustiques. De plus, le virus Zika peut être transmis par voie sexuelle. Dans de rares cas, les virus de la dengue, du Chikungunya et Zika ont été transmis par transfusion sanguine ou don d’organe, ou d’une mère à son nouveau-né à la naissance. Le simple contact quotidien ne s’est pas révélé transmettre les arbovirus d’homme à homme.

Nombre d’arbovirus qui n’étaient autrefois présents que dans certaines régions du monde se propagent aujourd’hui. Ces virus comprennent le virus du Chikungunya, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le virus de l’encéphalite japonaise, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, le virus du Nil occidental, le virus de la rivière Ross et le virus Zika. Ces virus se propagent en partie parce que le changement climatique permet aux moustiques qui transmettent ces virus de vivre dans de nouvelles régions. Par ailleurs, les voyageurs peuvent être infectés dans des régions où le virus est courant, puis retourner chez eux et être piqués par un moustique, qui transmet ensuite le virus à d’autres personnes.

Le virus du Chikungunya est transmis par une espèce particulière de moustiques appelée moustique Aedes. Ce virus a d’abord été identifié en Afrique, mais il s’est récemment propagé jusqu’aux Caraïbes et en Amérique centrale, du Sud et du Nord. L’infection par le virus du Chikungunya provoque généralement une fièvre et de sévères douleurs articulaires, souvent dans les mains et les pieds. Les personnes infectées peuvent aussi avoir des céphalées, des douleurs musculaires, un gonflement des articulations, ou une éruption cutanée. La plupart des personnes se sentent mieux en une semaine, mais les douleurs articulaires peuvent persister pendant des mois, voire parfois des années. En 2023, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) a approuvé le premier vaccin pour la prévention de la maladie du chikungunya. L’utilisation du vaccin contre le chikungunya est approuvée pour les personnes âgées de 18 ans ou plus qui présentent un risque accru d’exposition au virus du chikungunya en raison de voyages à l’étranger ou de travaux de laboratoire aux États-Unis.