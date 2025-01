Les infections par le virus Ebola et le virus de Marburg provoquent des hémorragies et une défaillance organique. Ces infections sont souvent mortelles.

Les infections par les virus de Marburg et Ebola se transmettent en manipulant des animaux infectés morts ou vivants ou par contact avec la peau ou les liquides biologiques d’une personne infectée présentant les symptômes ou décédée.

Les symptômes commencent par une fièvre, des douleurs musculaires et des courbatures, des céphalées, une toux, et un mal de gorge, suivis de vomissements et de la diarrhée ainsi que des saignements au niveau de la bouche, du nez ou d’organes internes.

Pour confirmer le diagnostic, le médecin fait des analyses de sang et d’urine.

Le traitement consiste à donner des solutés par voie intraveineuse et d’autres traitements pour maintenir les fonctions de l’organisme.

L’isolement strict et l’usage de précautions sanitaires (et, pour les professionnels de santé, l’utilisation de vêtements de protection) sont nécessaires pour prévenir la propagation de l’infection.

Les infections par les virus de Marburg et Ebola sont des fièvres hémorragiques, caractérisées par des saignements. Les virus responsables sont des filovirus. Le virus Ebola a 5 espèces, dont le virus Ebola Zaïre et le virus Ebola Soudan.

Des épidémies d’infections aux virus de Marburg et Ebola se sont déclenchées en Afrique centrale et occidentale, probablement parce que les infections sont fréquentes chez les animaux sauvages de ces régions. De telles épidémies sont rares et, auparavant, leur propagation était limitée parce qu’elles se produisaient généralement dans des zones rurales isolées. Cependant, les voyageurs provenant de ces régions transportent parfois l’infection jusqu’aux régions avoisinantes, ou, plus rarement, hors d’Afrique.

En décembre 2013, une importante épidémie d’infection à virus Ebola Zaïre a fait son apparition dans une zone rurale de la Guinée (Afrique de l’Ouest), puis s’est étendue aux régions urbaines densément peuplées de la Guinée, jusqu’aux pays voisins, le Liberia et la Sierra Leone. Elle a été reconnue pour la première fois en mars 2014. Les épidémies d’Ebola ont touché des milliers de personnes, et environ 59 % des personnes infectées sont décédées. Un nombre très restreint de voyageurs infectés (y compris des professionnels de la santé de retour chez eux) a transporté le virus Ebola jusqu’à l’Europe et l’Amérique du Nord. Quelques professionnels de la santé qui ont aidé à traiter les personnes infectées en Europe et en Amérique du Nord ont aussi contracté l’infection. La Sierra Leone, la Guinée et le Liberia ont été déclarés débarrassés d’Ebola en 2016.

Une épidémie d’Ebola Zaïre est également apparue en République démocratique du Congo en 2017, mais elle a été rapidement contenue. Une autre épidémie a été confirmée en mai 2018 et s’est terminée en juin 2020 grâce aux vaccins. Il y a eu de petites épidémies depuis, dans la province du Nord-Kivu et en Guinée.

En septembre 2022, l’Ouganda a signalé un cas de maladie à virus Ebola causée par Ebola Soudan, le premier depuis dix ans. Cette épidémie a été déclarée terminée en janvier 2023.

Des cas de Marburg sont survenus en Afrique de l’Ouest en Guinée en 2021, au Ghana en 2022 et en Guinée équatoriale en 2023, et en Afrique de l’Est en Tanzanie en 2023.

Transmission des virus de Marburg et Ebola Les virus de Marburg et Ebola sont très contagieux. D’ordinaire, ils infectent les animaux et se transmettent seulement occasionnellement à l’homme. Comme la source initiale animale de virus n’a pas encore été identifiée précisément, les médecins ne savent pas clairement comment le virus infecte la première personne d’une épidémie. Les experts pensent, toutefois, que la première personne contracte l’infection en manipulant ou en mangeant un animal infecté, comme une chauve-souris frugivore ou un primate (singes). Les infections par le virus de Marburg ont été signalées chez des personnes exposées aux chauves-souris (par exemple, dans des mines ou des grottes). Lorsqu’une personne a été infectée, l’infection peut alors se propager d’une personne à une autre par contact direct avec la peau ou les liquides biologiques (salives, sang, vomissements, urine, excréments, sueurs, lait maternel, ou sperme) d’une personne infectée. Les données montrent que la personne infectée ne peut pas transmettre l’infection tant que les symptômes ne sont pas apparus. Néanmoins, les liquides biologiques des personnes décédées transmettent souvent l’infection, en particulier aux personnes qui transportent et préparent les dépouilles pour l’enterrement. On pense que le virus Ebola ne se propage pas dans l’air (par exemple, par les gouttelettes en suspension produites lorsqu’une personne tousse ou éternue). Si ce mode de transmission se produit, il est probablement très rare. L’organisme de certaines personnes qui guérissent finit par se débarrasser complètement du virus Ebola, et elles ne sont donc plus contagieuses. Chez d’autres personnes, le virus reste un certain temps dans des régions de l’organisme qui sont protégées contre toute attaque par le système immunitaire (comme les yeux ou le sperme). Le matériel génétique du virus Ebola peut demeurer dans le sperme pendant un an ou plus après disparition des symptômes. Le virus de Marburg peut demeurer dans le sperme jusqu’à 7 semaines après disparition des symptômes.

Symptômes des infections par le virus Ebola et le virus de Marburg Les premiers symptômes apparaissent 2 à 20 jours après l’exposition au virus. Initialement, les symptômes ressemblent à ceux d’autres infections virales moins dangereuses. La personne infectée a des douleurs musculaires, des céphalées, un mal de gorge, et une toux. La personne peut aussi devenir sensible à la lumière, et le blanc des yeux peut devenir rouge. En quelques jours, des symptômes plus graves se développent, tels que : Douleurs abdominales

Ictère (jaunisse)

Vomissements et diarrhées sévères

Une tendance à saigner

Confusion, délires et coma Les vomissements et la diarrhée entraînent une déshydratation, qui si elle n’est pas traitée provoque une hypotension (choc), des troubles du rythme cardiaque et le décès. Les saignements apparaissent dès les quelques premiers jours. On peut voir apparaître des hémorragies au niveau de la peau sous forme de points ou de taches violacées (ecchymoses), ainsi qu’au niveau des gencives, du nez, du rectum ou des organes internes comme des plaies par perforation (dues aux prélèvements sanguins ou à la pose d’une intraveineuse). Après environ 5 jours, une éruption cutanée apparaît principalement sur le tronc. Au cours de la deuxième semaine de symptômes, la fièvre s’atténue et soit la personne commence à récupérer, soit ses organes se mettent à dysfonctionner (défaillance organique). Entre 25 et 90 % des personnes infectées meurent, en grande partie, selon les soins médicaux disponibles. L’infection par le virus Ebola, provoquant en moyenne 59 % de décès, est plus susceptible d’entraîner la mort que l’infection par le virus de Marburg. La récupération peut être très longue.

Diagnostic des infections par le virus Ebola et le virus de Marburg Analyses de sang et d’urine Il est difficile d’identifier Ebola chez les personnes qui ne sont infectées que depuis quelques jours, car les premiers symptômes, la fièvre par exemple, peuvent être la conséquence d’infections plus courantes. Cependant, si une personne présentant ces symptômes se trouve ou a voyagé dans les régions où sévit Ebola, le médecin suspecte un cas d’Ebola. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ont fourni des directives pour les professionnels de santé leur permettant d’évaluer les voyageurs en provenance de ces régions. Si les médecins suspectent un cas d’Ebola, ils prélèvent des échantillons de sang et d’urine de la personne et les analyses pour confirmer l’infection. Une méthode comparable peut être utilisée en cas de suspicion d’un cas d’infection au virus de Marburg. Les responsables de la santé publique sont avertis dès qu’une infection par le virus Ebola ou de Marburg est diagnostiquée.

Traitement des infections par le virus Ebola et le virus de Marburg Soins d’accompagnement

Médicaments antiviraux Traitement d’accompagnement : Administration de solutés par voie intraveineuse (IV) pour maintenir la tension artérielle et l’équilibre des électrolytes (comme le sodium, le potassium et le calcium)

Transfusion de facteurs de coagulation pour ralentir l’hémorragie ou y mettre fin

Traitement des symptômes, notamment en donnant des analgésiques Deux traitements par anticorps monoclonaux (appelés REGN-EB3 et mAb-114) sont actuellement disponibles pour traiter l’infection par le virus Ebola causée par l’ebolavirus Zaïre. Ces deux traitements ont été testés au cours de l’épidémie d’Ebola entre 2018 et 2020 en RDC et se sont révélés très efficaces, guérissant environ 90 % des personnes lorsque le médicament était administré dans les premiers jours suivant l’infection. Ces nouveaux médicaments n’ont pas été testés chez les personnes atteintes d’une infection par le virus de Marburg. Ainsi, il n’existe toujours pas de traitement efficace pour l’infection par ce virus.