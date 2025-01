L’infection par le virus Zika est une infection virale transmise par les moustiques qui ne provoque généralement aucun symptôme, mais peut se manifester par une fièvre, une éruption cutanée, des douleurs articulaires ou une infection de la membrane qui recouvre le blanc de l’œil (conjonctivite ou œil rose). L’infection par le virus Zika chez une femme enceinte peut provoquer une microcéphalie (anomalie congénitale grave), ainsi que des anomalies oculaires et d’autres anomalies chez le bébé.

Le virus Zika est transmis par les moustiques, mais il peut également se propager par le biais de rapports sexuels, de transfusions sanguines et d’une femme enceinte à son enfant avant ou pendant l’accouchement.

Les symptômes de l’infection par le virus Zika, s’ils apparaissent, sont généralement bénins.

On peut suspecter l’infection par le virus Zika sur la base des symptômes et des antécédents récents de voyage ; le diagnostic est confirmé par les résultats des analyses de sang ou d’urine.

Il n’y a pas de traitement spécifique pour l’infection par le virus Zika, seuls le repos, l’ingestion de grandes quantités de liquide et du paracétamol pour soulager la fièvre et la douleur peuvent aider.

La meilleure façon de prévenir l’infection par le virus Zika consiste à éviter les piqûres de moustiques et les rapports sexuels non protégés avec un partenaire qui est ou peut être infecté.

Le virus Zika, comme les virus responsables de la dengue, de la fièvre jaune et de la maladie du Chikungunya, est un arbovirus, transmis par une certaine espèce de moustiques, le moustique du genre Aedes, qui se reproduit dans les zones d’eau stagnante. Ces moustiques préfèrent piquer les humains et vivre près d’eux, à l’intérieur et à l’extérieur. Ils piquent de manière agressive pendant la journée à l’intérieur et dans les zones ombragées à l’extérieur. Ils sont particulièrement actifs durant les quelques heures suivant le lever et précédant le coucher du soleil. Ils piquent aussi pendant la nuit.

En 1947, le virus Zika a été identifié pour la première fois chez un singe dans la forêt de Zika en Ouganda. Il est resté relativement inconnu jusqu’en 2007, lorsque les premières flambées de grande ampleur sont survenues dans les îles du Pacifique Sud. En mai 2015, une transmission locale a été signalée en Amérique du Sud, puis en Amérique centrale et dans les Caraïbes, pour atteindre le Mexique fin novembre 2015. « Transmission locale » signifie que les personnes sont piquées par un moustique infecté dans la région où elles vivent ou travaillent, par opposition à une infection lors d’un voyage.

En mai 2017, des cas de transmission locale d’infection par le virus Zika ont été signalés dans le comté de Miami-Dade dans le sud-est de la Floride et Brownsville, au Texas. En décembre 2019, aucun nouveau cas de transmission locale du virus Zika n’était signalé dans la partie continentale des États-Unis. L’infection par le virus Zika a été signalée chez des voyageurs revenant aux États-Unis après avoir séjourné dans des pays où le virus est transmis localement.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) émettent des alertes de voyage en cas d’épidémie. En décembre 2019, il n’y avait aucune région concernée par une épidémie d’infection par le virus Zika.

Transmission du virus Zika Pendant la première semaine de l’infection, le virus Zika est présent dans le sang. Quand les moustiques piquent une personne infectée, ils ingèrent du sang contenant le virus. Le virus se réplique dans le moustique et, au bout de quelques jours, lorsque le moustique pique une autre personne, il transmet le virus à cette personne. Les personnes qui ont voyagé dans des régions où l’infection par le virus Zika est fréquente peuvent avoir le virus Zika dans leur sang quand elles rentrent chez elles. Si ces personnes résident dans une région où vivent des moustiques Aedes, ceux-ci peuvent les piquer, puis transmettre le virus à d’autres personnes vivant dans la région, ce qui entraîne une transmission locale du virus Zika. Bien que le virus Zika soit généralement transmis par les moustiques, il peut se propager par d’autres moyens : Rapports sexuels (vaginaux, anaux ou oraux) et le partage de dispositifs à usage sexuel

Une femme enceinte infectée à son enfant avant ou pendant l’accouchement

Une transfusion sanguine ou d’une greffe d’organe Les personnes atteintes d’une infection par le virus Zika peuvent transmettre le virus par le biais de rapports sexuels dans de nombreuses circonstances : Si l’infection ne provoque aucun symptôme

Avant l’apparition de leurs symptômes

Alors que les symptômes se manifestent

Après la disparition des symptômes Le virus Zika reste dans le sperme beaucoup plus de temps qu’il reste dans le sang et dans les autres liquides biologiques. Il peut se propager d’un homme infecté à son partenaire sexuel (homme ou femme) lors de rapports sexuels non protégés (sans préservatif), y compris les rapports vaginaux, anaux ou oraux (voir aussi Zika et la transmission par voie sexuelle). Le virus Zika reste également dans les sécrétions vaginales après avoir disparu du sang et de l’urine. Une femme infectée peut transmettre le virus à son partenaire de sexe masculin lors des rapports sexuels. Un cas de transmission par une transfusion sanguine a été signalé au Brésil. Cependant, aucun cas de transmission par transfusion sanguine n’a été confirmé aux États-Unis. Le virus Zika peut se propager de la mère à l’enfant pendant la grossesse ou au moment de l’accouchement. À ce jour, on n’a signalé aucune infection de nourrisson par le virus Zika par le biais de l’allaitement maternel. Même si le matériel génétique du virus Zika a été détecté dans le lait maternel, les bienfaits nutritionnels du lait maternel pour le nourrisson l’emportent sur le risque de transmission du virus. (Voir Centers for Disease Control and Prevention [CDC] [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies] : Transmission du virus Zika et Organisation mondiale de la Santé [OMS] : Lignes directrices : alimentation des nourrissons dans les régions de transmission du virus Zika, 2e édition.)

Symptômes de l’infection par le virus Zika La plupart des personnes infectées avec le virus Zika ne présentent aucun symptôme, et beaucoup ne savent pas qu’elles sont infectées. Si des symptômes apparaissent, ils sont généralement bénins. Les infections suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation sont rares. Les cas de décès dus à l’infection par le virus Zika sont rares. Le saviez-vous ? Les symptômes de l’infection par le virus Zika comprennent fièvre, conjonctivite (œil rose), douleurs musculaires et articulaires, douleurs derrière les yeux, maux de tête et éruption cutanée (boutons rouges en relief). Les symptômes durent 4 à 7 jours. Dans de rares cas, un syndrome de Guillain-Barré se développe après une infection par le virus Zika. Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble nerveux qui provoque une faiblesse musculaire et une sensation de picotements ou une perte de sensation qui dure généralement pendant une période limitée. Infection par le virus Zika chez les bébés de mères infectées L’infection par le virus Zika pendant la grossesse peut provoquer une microcéphalie ou d’autres problèmes chez le bébé. Le terme microcéphalie désigne une tête anormalement petite. La tête est petite, parce que le cerveau ne se développe pas normalement et qu’il est de petite taille. Les bébés infectés avant la naissance peuvent présenter de nombreux problèmes en plus de la microcéphalie, notamment parfois : Convulsions

Retards de développement (par exemple, l’enfant peut avoir des problèmes de langage, peut s’asseoir, se tenir debout et marcher plus tard que prévu)

Déficit intellectuel

Problèmes moteurs et d’équilibre

Problèmes d’alimentation, par exemple difficulté à avaler

Perte de l’audition

Trouble de la vision Aux États-Unis, plusieurs cas de microcéphalie ont été associés au virus Zika. Les mères de ces bébés ont probablement été infectées lors d’un déplacement dans un pays où l’infection par le virus Zika est endémique. Les cas sont surveillés par les CDC et l’OMS (voir CDC : Cas d’infection par le virus Zika aux États-Unis ; OMS : Pays et territoires avec transmission actuelle ou antérieure du virus Zika). Microcéphalie (comparaison de la taille de la tête) Image Image publiée avec l’aimable autorisation de la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention. L’infection par le virus Zika peut provoquer d’autres anomalies dans le cerveau et les yeux (y compris des cataractes). Les bébés infectés peuvent avoir un excès de peau sur le cuir chevelu et, dans de rares cas, des articulations avec une amplitude de mouvement limitée (par exemple, pied bot).

Diagnostic de l’infection par le virus Zika Analyses de sang et d’urine L’infection par le virus Zika est suspectée sur la base des symptômes et des lieux et des dates de voyage. Cependant, les symptômes de l’infection par le virus Zika ressemblent à ceux de nombreuses maladies tropicales (telles que le paludisme, la dengue et autres infections virales transmises par les moustiques), et elle sévit dans les mêmes régions que ces infections. Pour cette raison, des tests sont nécessaires pour confirmer l’infection par le virus Zika. Des analyses de sang ou d’urine permettent de détecter le virus si les tests sont effectués dans un délai d’une semaine ou deux après le début des symptômes. Ces tests peuvent utiliser la technique de PCR (amplification en chaîne par polymérase), qui augmente la quantité de matériel génétique du virus facilitant ainsi sa détection. Des tests sont aussi effectués pour détecter les anticorps dirigés contre le virus Zika dans le sang. Le dépistage de routine de l’infection par le virus Zika n’est pas recommandé chez les femmes enceintes asymptomatiques. Cependant, pour les personnes ayant récemment voyagé dans des régions où le taux de virus Zika est élevé ou ayant eu des rapports sexuels avec une personne à haut risque d’exposition, les médecins peuvent recommander le dépistage. Actuellement, les hommes susceptibles d’avoir été exposés au virus Zika ne sont pas testés pour déterminer s’ils sont infectés et donc à risque de transmission du virus par la voie sexuelle. Au lieu de cela, il est recommandé aux personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus Zika de prendre des mesures visant à prévenir la transmission (par exemple, les préservatifs) du virus à chaque fois qu’elles ont des rapports sexuels (y compris vaginal, anal et oral).

Traitement de l’infection par le virus Zika Soins d’accompagnement Il n’y a aucun médicament antiviral spécifique pour l’infection par le virus Zika. Le traitement de l’infection par le virus Zika est un traitement d’accompagnement. Il comprend les éléments suivants : Repos

Liquides pour prévenir la déshydratation

Paracétamol pour soulager la fièvre et la douleur Les personnes susceptibles d’être infectées par le virus Zika ne doivent pas prendre d’aspirine ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) jusqu’à ce que la dengue soit écartée. L’aspirine ou un autre AINS augmente le risque de saignements excessifs (hémorragie) chez les personnes atteintes de la dengue. La dengue fragilise les vaisseaux sanguins, les rendant plus susceptibles de se rompre ou de fuir, et les AINS empêchent la coagulation du sang. Par ailleurs, à cause du risque de syndrome de Reye, les enfants (âgés de 18 ans et moins) ne doivent pas être traités par l’aspirine. Si le virus Zika est détecté chez une femme enceinte, le médecin peut recommander qu’une échographie soit effectuée toutes les 3 à 4 semaines pour contrôler le développement du fœtus. Le médecin peut orienter les femmes concernées vers un spécialiste de la médecine fœto-maternelle ou un spécialiste des maladies infectieuses expert dans la prise en charge de la grossesse. Les médecins peuvent surveiller le développement du cerveau pendant au moins 2 ans après la naissance chez tous les nourrissons nés de mères infectées par le virus Zika, que les nourrissons présentent ou non des symptômes.

Prévention de l’infection par le virus Zika Si possible, les femmes enceintes ne devraient PAS voyager dans des régions où des épidémies de virus Zika sont en cours (voir aussi CDC : Femmes enceintes et virus Zika). En cas de voyage dans ces régions, les femmes enceintes doivent consulter leur médecin au sujet des risques d’infection et sur les précautions à prendre pour éviter les piqûres de moustiques pendant le voyage. Actuellement, il n’existe aucun vaccin pour prévenir l’infection par le virus Zika, bien que la recherche visant à développer un vaccin soit en bonne voie. Prévention de la transmission du virus Zika par les moustiques La prévention de l’infection par le virus Zika dépend du contrôle de la population de moustiques dans les zones où l’infection par le virus Zika est endémique et de la prévention des piqûres de moustiques lors d’un déplacement dans ces régions. Pour éviter les piqûres de moustiques, il faut prendre les précautions suivantes : Porter des chemises à manches longues et des pantalons longs

Rester dans des endroits qui ont l’air conditionné ou qui utilisent des portes et des fenêtres dotées de moustiquaires pour empêcher les moustiques d’entrer.

Dormir dans un lit couvert d’une moustiquaire dans les endroits qui n’ont pas suffisamment de moustiquaires aux fenêtres ou qui n’ont pas l’air conditionné.

Utiliser des insectifuges enregistrés auprès de l’Agence américaine de Protection de l’Environnement, avec des composants tels que le DEET (diéthyltoluamide) ou d’autres ingrédients actifs approuvés, sur les surfaces cutanées exposées.

Traiter les vêtements et l’équipement à la perméthrine (un insecticide qui ne doit pas être appliqué directement sur la peau). Pour les enfants, les précautions suivantes sont recommandées : Ne pas utiliser d’insectifuge sur les nourrissons âgés de moins de 2 mois.

Ne pas utiliser de produits contenant de l’huile d’eucalyptus citronné (para-menthane-diol) sur les enfants âgés de moins de 3 ans.

Pour les enfants plus âgés, les adultes doivent pulvériser l’insectifuge sur leurs propres mains et ensuite l’appliquer sur la peau des enfants.

Habiller les enfants avec des vêtements qui couvrent leurs bras et leurs jambes, ou couvrir le lit du bébé, la poussette ou le porte-bébé avec une moustiquaire.

Ne pas appliquer l’insectifuge sur les mains, les yeux, la bouche ou la peau coupée ou irritée des enfants. Prévention de la transmission du virus Zika par voie sexuelle Le virus Zika peut être transmis par voie sexuelle d’un homme à son partenaire sexuel (homme ou femme) et d’une femme à un homme. Les CDC ont formulé des recommandations concernant la prévention de la transmission du virus Zika lors des rapports sexuels (CDC : Zika : Transmission par voie sexuelle et prévention). Pour les femmes enceintes, les précautions visant à prévenir la transmission sexuelle du virus Zika sont particulièrement importantes. Si leur partenaire (homme ou femme) vit ou s’est rendu dans une région où l’infection par le virus Zika est endémique, le couple doit utiliser une mesure préventive pendant toute la durée de la grossesse. Le couple doit appliquer l’une des mesures suivantes : S’abstenir d’avoir des relations sexuelles (vaginales, anales ou orales)

Utiliser systématiquement et correctement une méthode de contraception par barrière lors des rapports sexuels (vaginal, anal ou oral) Cette recommandation s’applique que le partenaire présente ou non des symptômes, parce que la plupart des infections par le virus Zika ne provoquent pas de symptômes, et lorsque les symptômes se développent effectivement, ils sont généralement bénins. Les CDC fournissent également des recommandations en dehors de la grossesse. Les périodes de temps pour les hommes et les femmes diffèrent, car le virus Zika reste plus longtemps dans le sperme que dans les autres liquides biologiques. Les hommes qui ont voyagé dans une région où il y a, ou il y a eu, une transmission du virus Zika doivent : Utiliser des préservatifs ou s’abstenir de rapports sexuels pendant au moins 3 mois après le retour, ou à partir de l’apparition des symptômes ou de la date à laquelle le virus Zika a été diagnostiqué. Les femmes qui ont voyagé dans une région où il y a, ou il y a eu, une transmission du virus Zika doivent : Utiliser des préservatifs ou s’abstenir de rapports sexuels pendant au moins 2 mois après le retour, ou à partir de l’apparition des symptômes ou de la date à laquelle le virus Zika a été diagnostiqué. Les partenaires qui ont voyagé dans une région où il y a, ou il y a eu, une transmission du virus Zika doivent : Utiliser des préservatifs ou s’abstenir de rapports sexuels pendant au moins 3 mois après le retour du voyageur, ou à partir de l’apparition des symptômes ou de la date à laquelle le virus Zika a été diagnostiqué. Les méthodes par barrière comprennent les préservatifs (masculins et féminins) et des digues dentaires (utilisées lors de relations sexuelles orales). Ces barrières peuvent réduire le risque de contracter le virus Zika pendant les rapports sexuels. Les préservatifs et les digues dentaires doivent être utilisés correctement pour être efficaces. Ils doivent être placés avant le début de l’activité sexuelle et rester en place jusqu’à la fin du rapport (voir Préservatifs). Ils doivent être utilisés à chaque fois, lors de relations sexuelles vaginales, anales et orales. Ne pas partager les dispositifs à usage sexuel peut également réduire le risque de transmission sexuelle. Voir aussi CDC : Zika : Personnes essayant de concevoir.