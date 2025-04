Fièvre de Lassa et fièvres hémorragiques d’Amérique du Sud

Les symptômes de la fièvre de Lassa et des fièvres hémorragiques à arénavirus d’Amérique du Sud apparaissent en général 5 à 16 jours après l’exposition au virus. Ces infections sont responsables d’une fièvre, d’un sentiment général de malaise et de faiblesse, de courbatures diffuses, de diarrhées et de vomissements. Au cours des 4 à 5 jours suivants, une douleur thoracique, un mal de gorge, une toux et des vomissements peuvent apparaître. Environ 80 % des cas de fièvre de Lassa présentent des symptômes modérés et, souvent, ils ne sont pas diagnostiqués. Mais les symptômes sont graves chez près de 20 % des personnes infectées.

Si elle est sévère, la fièvre de Lassa peut entraîner un gonflement au niveau du visage et du cou, une accumulation de liquide dans les poumons, un saignement de la bouche, du nez, du vagin ou du tube digestif et une hypotension artérielle (voir Organisation mondiale de la Santé [OMS] : Fièvre de Lassa). Environ 20 à 30 % des personnes atteintes de la fièvre de Lassa perdent leur audition. Cette surdité peut être permanente.

Des saignements au niveau de la bouche, du nez, de l’estomac ou du tube digestif sont fréquents au cours des fièvres hémorragiques d’Amérique du Sud. Une hémorragie manifeste est moins fréquente dans la fièvre de Lassa. Mais ces hémorragies apparaissent parfois suite à des blessures par piqûre ou, au niveau des gencives ou du nez et sous la peau (sous la forme de petits points violacés). La mort, lorsqu’elle survient, est généralement la conséquence d’un choc dû à une fuite diffuse de liquide à partir des vaisseaux sanguins.

La guérison ou la mort surviennent habituellement 7 à 31 jours après le début des symptômes. Environ 15 à 20 % des personnes hospitalisées pour une fièvre de Lassa sévère décèdent de la maladie (Centers for Disease Control and Prevention [CDC] [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies] : Signes et symptômes de la fièvre de Lassa).

La maladie est sévère pendant la grossesse, en particulier au cours du 3e trimestre. La plupart des femmes enceintes infectées perdent le fœtus (CDC : Signes et symptômes de la fièvre de Lassa).