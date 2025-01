Les femmes enceintes doivent éviter les tétracyclines si possible. Ces antibiotiques peuvent affecter les dents et le développement osseux du fœtus et, s’ils sont pris en fin de grossesse, ils peuvent entraîner une coloration permanente des dents du fœtus. Si une tétracycline doit être utilisée pendant la grossesse, la doxycycline peut être plus sûre que les autres. (Voir aussi Sécurité d’emploi des médicaments pendant la grossesse.)

La prise de tétracyclines pendant l’allaitement n’est pas recommandée. (Voir aussi Utilisation de médicaments et de substances pendant l’allaitement.)