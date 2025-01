Métronidazole et tinidazole

University of Washington School of Pharmacy

Le métronidazole est un antibiotique utilisé pour traiter les infections pelviennes, abdominales, des tissus mous, des gencives et des dents et les abcès pulmonaires et cérébraux. Il est également un médicament privilégié pour certaines infections à protozoaires, comme l’amibiase, l’infection intestinale giardiase, l’infection vaginale vaginite à Trichomonas et l’infection bactérienne vaginose bactérienne.

Le tinidazole est un antibiotique apparenté principalement utilisé pour traiter ces mêmes infections à protozoaires et la vaginose bactérienne.

Le métronidazole agit en perturbant la production de matériel génétique par les bactéries. Par la suite, les bactéries meurent. Le tinidazole agit de manière similaire.

Le métronidazole est généralement administré par voie orale, mais peut être administré par voie intraveineuse. Le tinidazole est administré par voie orale.

Le métronidazole et le tinidazole peuvent perturber le métabolisme de l’alcool et entraîner des effets secondaires désagréables similaires à ceux d’un lendemain de fête, notamment des nausées, des vomissements, des bouffées de chaleur et des céphalées. Il faut éviter l’alcool pendant la prise de métronidazole ou de tinidazole et pendant les 3 jours suivant la dernière dose.

Tableau

(Voir aussi Présentation des antibiotiques.)