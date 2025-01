Rééducation pour les troubles du langage

L’aphasie est une perte partielle ou totale de la capacité à comprendre ou à exprimer des mots parlés ou écrits. Elle résulte souvent d’un accident vasculaire cérébral ou d’une autre lésion cérébrale qui touche les centres du langage (voir figure Lorsque des zones spécifiques du cerveau sont lésées).

La rééducation a pour but d’établir les moyens de communication les plus efficaces. Chez les personnes qui ont une atteinte modeste, l’orthophoniste utilise une approche davantage fondée sur des idées et sur les pensées que sur les mots. Montrer du doigt un objet ou une image, faire des gestes, acquiescer d’un signe de tête et jouer sur les expressions du visage est souvent suffisant pour une communication de base. En cas d’atteinte plus grave, une approche par stimulation (dans laquelle les mots sont répétés) ou par stimulation programmée (dans laquelle les mots sont répétés et les objets sont présentés pour être touchés et vus) peut aider la personne à retrouver certaines capacités de langage. Les personnes aphasiques peuvent utiliser un tableau de lettres ou d’images pour communiquer.

Les personnes aidant des aphasiques doivent rester patientes et comprendre le sentiment de frustration que peut entraîner la perte de la parole. De plus, elles doivent comprendre qu’un aphasique n’est pas une personne sénile et que l’on ne doit pas lui parler comme à un enfant, ce qui peut être insultant. À l’inverse, il faut parler de façon normale et, si besoin, avoir recours aux gestes ou montrer les objets.