Rééducation pour la cécité

La rééducation des personnes non voyantes dépend du moment de l’apparition de la cécité : si elle était présente à la naissance (cécité congénitale), si elle est apparue à un âge très jeune ou si elle s’est développée à un âge plus avancé. Les enfants nés aveugles, ou qui perdent la vue à un très jeune âge, reçoivent, en général, une éducation spéciale dès le début qui leur apprend comment vivre sans la vue. Ainsi, la plupart d’entre eux s’adaptent bien. En revanche, les personnes qui perdent la vue à un âge plus avancé doivent apprendre de nouvelles techniques pour réaliser les activités de la vie quotidienne, comme s’alimenter par exemple. Habituellement, cette activité est enseignée par la méthode de l’horloge. L’assiette est décrite comme une horloge, et la viande est toujours placée à 8 heures, avec les légumes à 4 heures et la boisson à 1 heure.

Les thérapeutes enseignent aussi aux personnes à se fier davantage à leurs autres sens et à utiliser des dispositifs pour les aveugles, comme le Braille. Le but est d’aider les gens à fonctionner aussi bien que possible, à devenir indépendants et à regagner la confiance en eux.

La personne non voyante doit également apprendre à utiliser une canne, et les membres de sa famille et les autres soignants doivent apprendre à marcher avec elle. De plus, il est recommandé aux membres de la famille de ne pas déplacer les meubles et les autres objets de la maison sans avertir la personne.

L’aide d’un chien-guide et l’apprentissage du braille sont envisagés plus tard. Entre-temps, les livres audio offrent à la personne non voyante une forme de lecture.