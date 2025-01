Kinésithérapie

L’amplitude des mouvements est fréquemment limitée après un accident vasculaire cérébral ou un alitement prolongé. L’amplitude de mouvement réduite peut provoquer des douleurs, limiter la capacité de fonctionnement d’une personne et augmenter le risque d’usure de la peau (plaies cutanées) et d’escarres. L’amplitude des mouvements diminue généralement avec l’âge, bien que cela n’empêche généralement pas les personnes âgées en bonne santé de prendre soin d’elles-mêmes.

Avant le début de la thérapie, le kinésithérapeute évalue souvent l’amplitude des mouvements à l’aide d’un instrument appelé un goniomètre, qui mesure l’angle maximal de déplacement d’une articulation. Le kinésithérapeute détermine également si la diminution de mobilité articulaire est due à la raideur des ligaments, des tendons ou à une contracture musculaire. S’il s’agit d’une contracture musculaire, l’articulation peut être mobilisée plus vigoureusement. En cas de raideur ligamentaire ou tendineuse, l’étirement doit être plus prudent, et une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour obtenir des progrès. Les étirements sont généralement plus efficaces et moins douloureux lorsque les tissus sont échauffés. De ce fait, les kinésithérapeutes pourront d’abord appliquer une source de chaleur.

Il existe trois types d’exercices de mobilisation articulaire :

L’ exercice actif est approprié pour les personnes en mesure de contracter un muscle ou de bouger une articulation sans aide. Elles doivent pouvoir déplacer leurs membres elles-mêmes.

L’ exercice actif aidé est adapté pour les personnes qui peuvent contracter leurs muscles avec un peu d’aide ou qui peuvent bouger leurs articulations mais ressentent de la douleur quand elles le font. Les personnes déplacent leurs membres elles-mêmes, avec l’assistance du kinésithérapeute qui utilise ses mains ou des bandes ou d’autres équipements.

L’exercice passif est destiné aux personnes qui ne peuvent pas participer activement à un exercice. Aucun effort n’est nécessaire de la part de la personne. Entre autres objectifs, le thérapeute bouge ses membres pour éviter les contractures (raideur permanente des muscles résultant d’un manque de mouvement).

Les exercices de mobilisation actifs aidés ou passifs sont réalisés avec précaution pour éviter de blesser la personne, bien qu’un certain inconfort soit difficilement évitable.

Afin d’augmenter l’amplitude de mouvement, le kinésithérapeute doit mobiliser l’articulation raidie jusqu’à l’apparition d’une douleur, mais le mouvement ne doit pas provoquer de douleurs résiduelles (douleurs qui persistent une fois le mouvement terminé). Un étirement léger prolongé est plus efficace qu’un étirement forcé sur une courte période.