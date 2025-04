Ergothérapie

Les ergothérapeutes recommandent des appareillages qui peuvent aider les personnes à gagner en autonomie (dispositifs d’assistance). Les ergothérapeutes enseignent aux personnes à utiliser des appareils et peuvent mettre au point et ajuster certains appareils. Ces appareils incluent les suivants :

Les orthèses, également appelées dispositifs orthopédiques, sont des dispositifs qui soutiennent les articulations, les ligaments, les tendons, les muscles et les os endommagés. La plupart sont fabriquées sur mesure, d’après les besoins et l’anatomie de la personne. Les orthèses sont couramment utilisées dans les chaussures, où elles déplacent le poids de la personne à différentes parties du pied pour compenser la perte de fonction, prévenir le développement d’un problème, aider à porter le poids ou soulager la douleur, ainsi que pour fournir un support. Les ergothérapeutes peuvent mettre au point et ajuster des orthèses. Les orthèses sont souvent très coûteuses et ne sont pas couvertes par les assurances.

Les attelles peuvent être utilisées pour éviter le blocage d’une articulation en position de flexion. Quand les personnes ne bougent pas un membre normalement (par exemple, quand elles ont de l’arthrite ou qu’elles sont paralysées à cause d’un accident vasculaire cérébral), le membre a tendance à fléchir légèrement et à se bloquer dans cette position. Les attelles qui maintiennent le membre droit peuvent aider à prévenir un blocage de l’articulation.

Les aides à la marche englobent les déambulateurs, les béquilles et les cannes. Elles aident les personnes à supporter leur poids, à garder l’équilibre, ou les deux. Chaque dispositif présente des avantages et des inconvénients, et chacun est disponible en de nombreux modèles. Les ergothérapeutes peuvent aider les personnes à choisir l’aide qui leur convient le mieux.

Les fauteuils roulants permettent aux personnes qui ne peuvent pas marcher de se déplacer. Certains modèles autopropulsés sont très stables. Ces modèles permettent aux personnes de se déplacer sur un terrain inégal et de monter et descendre les trottoirs. D’autres modèles sont conçus pour être poussés par un assistant. Ces modèles sont moins stables et plus lents.

Les scooters pour personnes à mobilité réduite sont des chariots sur roue alimentés par batterie, avec un volant ou une barre de direction. Ils sont équipés d’un contrôle de vitesse et peuvent aller en marche arrière et en marche avant. Les scooters sont utilisés sur des surfaces fermes et planes à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, mais ils ne peuvent pas être utilisés sur des escaliers ou des trottoirs. Ils sont utiles pour les personnes qui peuvent se tenir debout et marcher seulement de courtes distances, comme pour aller au scooter et en revenir.

Les prothèses sont des parties artificielles du corps, en général des membres (voir Amputation d’un membre). Par exemple, si un bras a été amputé, les ergothérapeutes peuvent recommander un bras artificiel équipé d’une pince capable de tenir un ustensile. La plupart des ergothérapeutes peuvent former les personnes qui ont eu un membre amputé à utiliser leur membre artificiel ou d’autres dispositifs pour les aider dans les activités quotidiennes.