Ordres de ne pas réanimer (NPR)

Les ordres médicaux portatifs communiquent les décisions de soins de fin de vie des personnes atteintes d’une maladie avancée. Aux États-Unis, des programmes d’ordres médicaux portatifs sont mis en place au niveau de l’État et sont le plus souvent appelés Ordres au médecin concernant le maintien en vie (Provider Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST). Autres noms pour ces programmes : MOLST (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment [Ordres médicaux concernant le maintien en vie]), POST (Physician Orders for Scope of Treatment [Ordres au médecin concernant l’étendue du traitement]), MOST (Medical Orders for Scope of Treatment [Ordres médicaux concernant l’étendue du traitement]), COLST (Clinical Orders for Life-Sustaining Treatment [Ordres cliniques concernant le maintien en vie]) et TPOPP (Transportable Physician Orders for Patient Preferences [Ordres médicaux portatifs concernant les préférences du patient]).

Ces programmes impliquent une discussion initiée par le médecin et un processus de prise de décision partagée avec la personne atteinte d’une maladie avancée ou en phase terminale. Il se traduit par un ensemble d’ordres médicaux portatifs, compatibles avec les objectifs de la personne, répondant aux souhaits de la personne en ce qui concerne l’utilisation de la RCP, le niveau global d’intervention médicale souhaité (par exemple, traitement complet, soins de confort uniquement ou niveau intermédiaire), et la nécessité de demander ou d’éviter une hospitalisation. La plupart des programmes d’ordres médicaux portatifs abordent également la nutrition et l’hydratation artificielles. Certains États abordent des points supplémentaires, comme l’utilisation d’un ventilateur ou d’antibiotiques qui pourraient être utilisés en cas de crise médicale. Ces programmes sont applicables à tous les cadres de soins. En situation de crise médicale, le personnel d’intervention médicale d’urgence et les autres professionnels de santé doivent suivre en priorité le POLST ou d’autres ordres similaires. Si des actions immédiates ne sont pas essentielles, ces ordres doivent être revus en détail avec la personne dès que son état évolue de manière significative, qu’elle est déplacée ou qu’elle décide de les modifier. Pour les personnes qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions, leurs décideurs autorisés peuvent agir en leur nom. Un ordre médical portatif comme le POLST diffère des directives anticipées en ce qu’il s’applique uniquement aux personnes atteintes d’une maladie avancée ; il fournit un plan de traitement sous la forme d’ordres médicaux pour les décisions d’urgence, et il est axé sur l’état actuel de la personne, non sur un état futur hypothétique.

Le POLST ou des programmes similaires existent dans tous les États et une organisation POLST nationale met à disposition un centre d’information à l’adresse www.polst.org.