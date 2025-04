La personne a le droit de connaître les inconvénients, les bénéfices et les traitements alternatifs afin de prendre des décisions concernant les soins médicaux et a la liberté d’accepter ou de refuser les soins. Avant d’effectuer une procédure invasive ou de dispenser un traitement médical, les médecins doivent obtenir la permission éclairée et volontaire de la personne capable. Le processus est connu sous le nom de consentement éclairé. (Voir aussi Généralités sur les questions éthiques et juridiques dans la santé.)

Le processus de consentement éclairé doit impliquer une discussion entre la personne et le médecin. Les patients doivent être encouragés à poser des questions sur leur affection et les options de traitement, et les médecins doivent partager des faits, des perspectives et des conseils et faire part de leur soutien. Les médecins doivent présenter l’information d’une manière qui soit compréhensible pour le patient et communiquer clairement les inconvénients et les bénéfices. La loi fédérale américaine exige que les médecins prennent des mesures raisonnables pour communiquer de manière adaptée avec les personnes qui ne parlent pas l’anglais ou qui présentent d’autres barrières de communication.

Les professionnels de santé utilisent de plus en plus des aides à la décision du patient (ADP) pour aider à communiquer des informations médicales. Les ADP comprennent de la documentation éducative avec des graphiques, des photographies et des diagrammes, des grilles de décision, des vidéos, des programmes interactifs basés sur des sites web, tels que des programmes qui posent des questions et fournissent un retour d’information. Les ADP peuvent même inclure un accompagnement personnel structuré. Les personnes qui utilisent des ADP peuvent se sentir moins partagées au sujet des décisions médicales.

L’objectif du consentement éclairé est en grande partie atteint lorsque la personne comprend ce qui suit :

Son état de santé actuel, y compris son évolution probable si elle ne prend aucun traitement

Les traitements potentiellement utiles, y compris la description et l’explication des inconvénients, bénéfices et charges éventuels

Généralement, l’opinion professionnelle du professionnel de santé quant à la meilleure alternative

Les incertitudes associées à chacun de ces éléments

En règle générale, un document résumant la discussion est signé par la personne pour toutes les décisions concernant des traitements majeurs.

Si le patient n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé (en incapacité), le médecin se tourne vers la personne (agent) nommée dans une procuration en matière de soins de santé. S’il n’en existe pas, le médecin peut se tourner vers un autre mandataire autorisé. Si des soins d’urgence sont nécessaires et qu’aucun décideur autorisé n’est immédiatement disponible, la doctrine du consentement présumé s’applique. Les personnes sont présumées consentir à tout traitement d’urgence nécessaire, sauf si elles ont spécifiquement refusé ce traitement.