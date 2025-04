Capacité de prendre des décisions de soins de santé

La capacité juridique et tous les droits qui en découlent restent effectifs jusqu’au décès, sauf si un tribunal détermine qu’une personne est en situation d’incapacité juridique. Pour établir l’incapacité juridique d’une personne, un tribunal doit déterminer qu’elle ne peut plus gérer tout ou partie de ses affaires personnelles et qu’une mesure judiciaire est nécessaire pour la protéger. Un médecin ne peut pas déterminer l’incapacité juridique. La mesure judiciaire est généralement appelée une mise sous tutelle ou mise sous curatelle. Les exigences juridiques pour déclarer l’incapacité varient selon les États. Cependant, les éléments suivants sont généralement requis :

Une maladie invalidante (par exemple, un déficit intellectuel, un trouble mental, la démence, une maladie altérant la pensée ou la conscience, ou l’utilisation chronique de certains médicaments)

Une capacité mentale (cognitive) insuffisante pour recevoir et évaluer des informations, ou pour prendre ou communiquer des décisions

Une incapacité à satisfaire aux exigences de base de santé physique, de sécurité, ou de soins personnels en l’absence de l’intervention protectrice d’une autre personne

Le constat que la tutelle ou la curatelle est le seul moyen possible de protéger la personne

Les professionnels de santé ne peuvent pas passer outre les souhaits exprimés par la personne, même s’ils pensent qu’elle est incapable de prendre une décision, sauf si un tribunal déclare la personne légalement incapable. Cependant, un médecin peut solliciter un jugement du tribunal à propos de la capacité juridique d’une personne, et un médecin peut également être sollicité pour témoigner ou fournir des documents au tribunal.

Aujourd’hui, les lois des États préfèrent le terme « incapacité » à celui d’« incompétence » et définissent le terme comme spécifique d’une tâche, c’est-à-dire que chaque tâche à accomplir nécessite des capacités différentes. Par exemple, une personne peut être déclarée légalement incapable de gérer ses affaires financières, tout en gardant sa capacité juridique de prendre des décisions médicales ou des décisions sur l’endroit où vivre. Un constat d’incapacité juridique par un tribunal retire une partie ou la totalité des droits d’une personne à prendre des décisions. L’incapacité juridique aboutit normalement à la désignation d’un tuteur ou d’un conservateur qui prendra certaines ou l’ensemble des décisions nécessaires pour la personne.

De plus en plus, l’autre exigence moins restrictive (plus autonome) en matière de capacité juridique comprend une assistance technologique ou une prise de décision assistée. La technologie peut aider les personnes à conserver un certain degré d’autonomie (par exemple, en portant des systèmes d’appel d’urgence personnels, des moniteurs médicaux qui signalent un besoin d’action ou des rappels de médicaments automatisés). En outre, au moins 20 États reconnaissent les accords formels de prise de décision assistée (PDA), une alternative à la tutelle ou à la curatelle, qui permet aux personnes handicapées de conserver leurs droits et leur capacité de décision avec le soutien de conseillers de confiance, tels que des amis, la famille ou des professionnels. Les accords de PDA doivent définir les éléments d’une relation de soutien et reconnaître clairement que la personne soutenue reste le décideur. (Voir Center for Public Representation: Supported Decision-Making [Centre pour la représentation publique : prise de décision assistée] et National Resource Center for Supported Decision-Making [Centre national de ressources pour la prise de décision assistée].)