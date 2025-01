Symptômes d’une maladie mortelle

La douleur en phase terminale est fréquente, mais des stratégies de prise en charge de la douleur peuvent apporter un soulagement. Le choix de l’antalgique (analgésique) par le médecin dépend principalement de l’intensité de la douleur et de sa cause, qu’il détermine en parlant avec la personne, ainsi qu’en l’observant. L’aspirine, le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont efficaces pour soulager une douleur légère. Cependant, de nombreuses personnes ont besoin d’analgésiques plus puissants, comme les opioïdes, pour traiter une douleur modérée à sévère. Les opioïdes administrés par voie orale, par exemple l’oxycodone, l’hydromorphone, la morphine, la méthadone et le fentanyl, peuvent soulager la douleur de façon pratique et efficace pendant de nombreuses heures. Si une personne ne peut pas prendre d’opioïdes par voie orale, ils sont administrés par patch cutané, injection sous la peau ou dans un muscle, dans le rectum, ou par perfusion continue dans une veine.

Il est préférable d’utiliser un traitement pharmacologique approprié bien avant que la douleur devienne intolérable. Il n’y a pas de dose typique. Certaines personnes n’ont besoin que de petites doses, tandis que d’autres ont besoin de doses beaucoup plus élevées pour obtenir le même effet. Si une faible dose d’opiacé n’est plus efficace, les médecins doivent augmenter la dose, souvent en la doublant. L’usage régulier des opiacés peut entraîner une dépendance médicamenteuse, mais elle ne constitue pas un problème chez les mourants, si ce n’est qu’il faut éviter le sevrage soudain et ses symptômes désagréables. La dépendance médicamenteuse n’est tout simplement pas un souci quand une personne est proche de la mort.

Les opioïdes peuvent provoquer des effets secondaires comme des nausées, sédation, confusion, constipation, ou une respiration lente ou superficielle (dépression respiratoire). La plupart de ces effets secondaires, à l’exception de la constipation, disparaissent généralement avec le temps ou en changeant d’opiacé. La constipation peut souvent être minimisée en commençant les laxatifs avant même que les opioïdes ne soient administrés. Les opioïdes peuvent parfois causer du délire et des convulsions. Les personnes qui souffrent d’effets secondaires graves ou persistants ou d’une douleur non maîtrisée tirent souvent profit d’un traitement par un spécialiste de la douleur.

L’utilisation d’autres médicaments en plus des opioïdes augmente souvent le confort et permet de réduire la posologie des opioïdes et leurs effets secondaires. Les corticoïdes (comme la prednisone ou la méthylprednisolone) peuvent parfois réduire la douleur de l’inflammation et le gonflement. Les antidépresseurs (tels que la nortriptyline et la doxépine) ou la gabapentine aident à gérer la douleur causée par des anomalies des nerfs, de la moelle épinière ou du cerveau. Certains antidépresseurs comme la doxépine peuvent être donnés la nuit pour faciliter le sommeil. Les benzodiazépines (comme le lorazépam) sont utiles pour les personnes dont la douleur est aggravée par l’anxiété.

Une douleur intense située à un endroit précis peut être soulagée sans trop provoquer d’effets secondaires par un anesthésique local injecté dans ou autour d’un nerf (un « blocage de nerf ») par un anesthésiste (un médecin spécialisé dans la gestion de la douleur et le soutien des personnes pendant les interventions chirurgicales).

Les techniques de modulation de la douleur (comme l’imagination guidée, l’hypnose, l’acupuncture, la relaxation, le yoga, le reiki, la rétroaction biologique [biofeedback]) soulagent certaines personnes. L’accompagnement pour le stress et l’anxiété peut être très utile, de même que peut l’être le soutien spirituel d’un aumônier ou d’une personne de foi. Certaines personnes en fin de vie consomment des produits contenant du cannabis pour soulager divers symptômes, notamment la douleur, l’insomnie, l’agitation et la dépression.