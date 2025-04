Questions juridiques et éthiques en phase terminale

Les directives anticipées en matière de soins de santé sont des documents juridiques qui indiquent les souhaits d’une personne au sujet des décisions de soins de santé dans le cas où elle deviendrait incapable de prendre de telles décisions. Les directives anticipées doivent être écrites et se conformer aux exigences juridiques de l’État. Il existe deux principaux types de directives anticipées : les testaments de fin de vie et les procurations en matière de soins de santé.

Un testament de fin de vie exprime, à l’avance, les instructions et les préférences d’une personne concernant les traitements médicaux futurs, en particulier les soins en phase terminale, dans le cas où la personne perdrait sa capacité à prendre des décisions de soins de santé.

Une procuration en matière de soins de santé désigne une personne (appelée substitut médical, représentant de soins de santé, ou autrement selon l’État) qui prendra les décisions pour la personne (le mandant) en cas d’incapacité (temporaire ou permanente) à prendre des décisions de soins de santé.

De plus en plus de programmes d’État et locaux abordent un certain nombre de traitements de maintien en vie en situation d’urgence, en plus de la réanimation cardiopulmonaire (RCP, une procédure d’urgence qui restaure la fonction cardiaque et pulmonaire), avec les personnes atteintes d’une maladie avancée. Ces programmes sont généralement appelés Ordres au médecin concernant le maintien en vie (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment ou POLST). Le POLST s’applique dans tous les contextes cliniques. En situation de crise médicale, le personnel d’intervention médicale d’urgence et les autres professionnels de santé doivent suivre en priorité le POLST.

Les programmes POLST (et similaires) impliquent une discussion lancée par le médecin et un processus de prise de décision partagé avec la personne atteinte d’une maladie avancée ou terminale. Il en résulte un ensemble d’ordres médicaux portatifs rédigés par le médecin, compatibles avec les objectifs de la personne en matière de soins, couvrant ses souhaits en ce qui concerne l’utilisation de la RCP, l’alimentation et l’hydratation artificielles, l’hospitalisation, la ventilation, les soins intensifs et d’autres interventions qui pourraient être utilisées au cours d’une crise médicale.

Cependant, même sans documents écrits, une conversation entre la personne, la famille et les professionnels de la santé sur les traitements à prodiguer constitue une base pour la prise des décisions de soins, ultérieurement, lorsque la personne en sera incapable, et cela est préférable à n’avoir aucune discussion sur le sujet.