Les étapes de la mort

Un pronostic est une prévision de l’évolution et de l’issue probables d’une maladie ou de la probabilité de récupération d’une maladie. Les personnes gravement malades et leurs familles ont droit à une information complète sur l’état des connaissances et à un pronostic le plus réaliste possible. Un pronostic peut fournir une trajectoire probable de déclin et peut aider à estimer la date de décès, mais ne peut pas fournir de délai précis. Les professionnels de la santé estiment parfois la durée de temps restant à vivre pour une personne. Cette estimation peut être nécessaire, par exemple, pour ordonner des soins palliatifs, qui requièrent généralement un pronostic médical de moins de six mois à vivre.

Le saviez-vous ?

Les symptômes évoluent différemment selon les maladies. Par exemple, chez certaines personnes en phase terminale de cancer, leurs forces, leurs capacités fonctionnelles et leur confort ne diminuent de façon significative que dans le ou les 2 mois précédant le décès. Durant cette période, l’état de la personne s’aggrave alors très visiblement et la perspective d’une mort proche devient évidente pour tout le monde. D’autres maladies, comme la maladie d’Alzheimer, l’insuffisance hépatique et l’insuffisance rénale, peuvent suivre un déclin plus graduel depuis le début, mais parfois à un rythme imprévisible. Les personnes souffrant de maladie cardiaque grave ou de maladie broncho-pulmonaire obstructive chronique connaissent un déclin constant, mais ponctué d’épisodes d’aggravation sévères. Ces épisodes sont souvent suivis d’une amélioration, mais en général la mort survient à la suite d’un épisode ou d’une aggravation qui se développe après quelques jours d’une période de stabilité. Parfois, certaines personnes gravement atteintes vivent des mois ou des années, au-delà du pronostic initialement envisagé. D’autres décèdent plus rapidement que prévu.