Tissus et organes

Les tissus sont des cellules liées les unes aux autres. Les cellules composant un tissu ne sont pas toutes identiques, mais elles fonctionnent ensemble pour assurer une fonction spécifique. Par exemple, le tissu musculaire contient des cellules musculaires, qui se contractent pour faire bouger le muscle. Le tissu musculaire contient également des cellules nerveuses, qui envoient des signaux pour indiquer au muscle quand il doit se contracter et se relâcher. Un échantillon de tissu prélevé pour un examen microscopique (biopsie) contient de nombreux types de cellules, même si le médecin peut ne s’intéresser qu’à un type particulier de celles-ci.

Le tissu conjonctif est un tissu résistant, souvent fibreux, qui maintient ensemble les différentes structures de l’organisme en leur fournissant un support et de l’élasticité. Ce tissu est présent dans presque tous les organes et est un constituant essentiel de la peau, des tendons, des articulations, des ligaments, des vaisseaux sanguins et des muscles. Les caractéristiques et les types de cellules composant le tissu conjonctif varient selon l’organe concerné.

Les organes sont les structures reconnaissables du corps (p. ex., le cœur, les poumons, le foie, les yeux, l’estomac) qui assurent des fonctions spécifiques. Un organe est constitué de différents types de tissus et, donc, de différents types de cellules. Par exemple, le cœur est composé de tissu musculaire qui se contracte pour pomper le sang, de tissu fibreux qui constitue les valves cardiaques ainsi que de cellules spécialisées qui contrôlent la fréquence et le rythme des battements cardiaques. L’œil est composé de cellules musculaires qui ouvrent et ferment la pupille, de cellules transparentes qui forment le cristallin et la cornée, de cellules qui sécrètent le liquide présent à l’intérieur de l’œil, de cellules sensibles à la lumière et de cellules nerveuses qui transmettent les informations au cerveau.

Même un organe aussi simple en apparence que la vésicule biliaire regroupe différents types de cellules, comme celles qui composent le revêtement résistant aux effets irritants de la bile, les cellules musculaires qui se contractent pour évacuer la bile, et les cellules qui constituent la paroi externe fibreuse pour maintenir l’ensemble.