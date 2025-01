Introduction au corps humain

Le corps humain est un ensemble complexe, parfaitement organisé, constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie.

La biologie du corps humain comprend

La physiologie (manière dont le corps fonctionne)

L’anatomie (manière dont le corps est structuré)

L’anatomie est organisée par niveaux, des plus petits composants des cellules aux tissus et organes et systèmes d’organes.

L’anatomie macroscopique est l’étude des organes du corps visibles à l’œil nu lors d’une inspection visuelle et lorsque le corps est ouvert pour un examen (dissection).

L’anatomie cellulaire consiste à étudier les cellules ainsi que leurs composants à l’aide de techniques et d’instruments spéciaux comme le microscope.

L’anatomie moléculaire (souvent appelée biologie moléculaire) est l’étude, d’un point de vue biochimique, des composants cellulaires les plus petits.

L’anatomie et la physiologie changent remarquablement entre la fécondation et la naissance. Après la naissance, même si le rythme des changements anatomiques et physiologiques ralentit, l’enfance demeure une période de croissance et de développement remarquables ( see page Croissance physique des nourrissons et des enfants). Certaines modifications anatomiques surviennent une fois passé l’âge adulte, mais les changements physiologiques des cellules et des organes de notre corps constituent les facteurs les plus déterminants de ce que nous vivons comme le vieillissement ( see page Changements corporels du vieillissement).