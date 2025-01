Transmission des maladies monogéniques

Les gènes sont des segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) qui contiennent le code pour une protéine spécifique qui fonctionne dans un ou plusieurs types de cellules de l’organisme ou le code des molécules d’ARN fonctionnelles.

Les chromosomes sont formés d’un très long brin d’ADN et contiennent de nombreux gènes (des centaines à des milliers). À l’exception de certaines cellules (par exemple, les spermatozoïdes et les ovules), chaque cellule humaine saine contient 23 paires de chromosomes. On compte 22 paires de chromosomes non sexuels (autosomiques) et une paire de chromosomes sexuels, soit un total de 46 chromosomes. Normalement, chaque paire se compose d’un chromosome provenant de la mère et d’un autre provenant du père.

Les chromosomes sexuels déterminent le sexe du fœtus. Une personne de sexe masculin a un chromosome X et un chromosome Y. Le chromosome X vient de sa mère et le chromosome Y vient de son père. Une personne de sexe féminin a deux chromosomes X. Un chromosome X vient de sa mère et l’autre chromosome X vient de son père.

Les traits (les caractéristiques déterminées par les gènes, comme la couleur des yeux) produits par un gène peuvent être caractérisés en

Dominant

Récessif

Les traits dominants sont exprimés même lorsqu’une seule copie du gène pour ce trait est présente.

Les traits récessifs portés par les chromosomes autosomiques peuvent s’exprimer uniquement en présence des deux copies du gène pour ce trait, une sur chacune des paires de chromosomes. Les personnes qui ont une copie d’un gène anormal codant pour un trait récessif (et qui ne sont donc pas touchées par la maladie) sont appelées porteuses.

Dans le cas des traits codominants, les deux copies d’un gène sont exprimées dans une certaine mesure. Le type sanguin est un exemple de trait codominant. Si une personne est porteuse d’un gène codant pour le groupe sanguin A et d’un gène codant pour le groupe sanguin B, les deux types sanguins A et B sont exprimés (groupe sanguin AB).

Un gène lié à l’X (lié au sexe) est un gène qui est porté sur un chromosome X. La liaison à l’X détermine aussi l’expression. Chez les hommes, la plupart des gènes du chromosome X, que le trait soit dominant ou récessif, sont exprimés parce qu’il n’y a pas de gène apparié pour compenser leur expression.

Pénétrance et expressivité La pénétrance est définie par le pourcentage de personnes qui ont l’allèle (forme spécifique d’un gène responsable des variations dans lesquelles un trait donné peut être exprimé) et qui développent le phénotype (trait) correspondant. Par exemple, si la moitié des personnes porteuses d’un allèle expriment son trait, on dit que sa pénétrance est de 50 %. La pénétrance peut être complète ou partielle. Un gène à pénétrance partielle ne s’exprime pas toujours même si le trait qu’il produit est dominant ou que le trait est récessif, mais présent sur les deux chromosomes. La pénétrance d’un gène donné peut varier d’une personne à l’autre et peut dépendre de l’âge de la personne. Même lorsqu’un allèle spécifique n’est pas exprimé (non-pénétrance), le porteur non affecté de l’allèle peut le transmettre à ses enfants, qui peuvent avoir ce trait. L’expressivité désigne le degré avec lequel un trait affecte une personne (c.-à-d. si la personne est fortement, moyennement ou faiblement touchée). De quelle façon les gènes affectent-ils leurs porteurs ? Pénétrance et expressivité