Faire de l’exercice en toute sécurité

L’objectif de l’échauffement est de préparer l’esprit et le corps à une activité plus vigoureuse sans compromettre la performance de cette activité. L’échauffement doit également être interprété littéralement. Le muscle échauffé est plus élastique et moins sujet aux lésions que le muscle froid qui se contracte lentement. Débuter l’exercice à une intensité moindre (par exemple marcher plutôt que courir ou utiliser des charges plus légères) élève la température musculaire en augmentant le flux sanguin. L’échauffement aide donc à prévenir les blessures. Les activités qui n’élèvent pas la température des muscles ne présentent pas cet avantage. Les activités d’échauffement aident aussi à préparer l’esprit à une activité plus intense, en augmentant la confiance et la motivation et en améliorant la connexion cerveau-muscle, ce qui favorise une activité de meilleure qualité.

Le saviez-vous ?